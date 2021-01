Pinamar prohíbe el consumo de alcohol y uso de parlantes en espacios públicos

Pinamar prohibió este miércoles el consumo de alcohol y el uso de parlantes en espacios públicos como playas y plazas, para evitar la concentración de personas tras la trifulca que protagonizaron cerca de un centenar de jóvenes en un balneario "boutique" de la ciudad, donde una chica sufrió lesiones en su cabeza tras recibir un botellazo."La secretaria de Seguridad de Pinamar, en forma coordinada con las fuerzas de seguridad provincial y nacional, realizarán operativos que fiscalicen el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y la propagación de sonidos que propicien y/o estimulen la concentración de personas y no permitan mantener el distanciamiento social y preventivo", dice la información oficial.Desde la comuna de Pinamar indicaron que la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos surge de la ley nacional 24.788."Lo que estamos haciendo es recordar que esta vigente dicha Ley y que actuaremos en forma conjunta con las fuerzas de seguridad para evitar que los jóvenes no circulen con conservadoras o heladeras transportando bebidas alcohólicas", expresó hoy el secretario de seguridad, Lucas Ventoso.Al referirse a los parlantes, el funcionario expreso "se controlará su uso ya que no podrán superar ciertos decibeles que están establecidos en la ordenanza municipal 3318/06, que propicien o estimulen la concentración de personas y den lugar al incumplimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio"."Lo que buscamos es evitar la concentración de los jóvenes. Si la gente escucha música a un tono 'normal' no se lo prohibiremos. Acá no se estamos privando ningún derecho constitucional", sostuvo Ventoso.En la tarde de ayer, se divulgaron imágenes en redes sociales y canales de televisión donde se observaba una batalla campal entre jóvenes donde una chica de 18 años sufrió un golpe en su cabeza tras recibir un botellazo y a las pocas cuadras su agresor fue aprehendido.Acorde al informe policial, el hecho ocurrió en el balneario Boutique, de Pinamar, donde más de 1.000 jóvenes se habían concentrado mientras escuchaban la música en la zona de arena y a orillas del mar.Aparentemente la gresca comenzó cuando una joven recibió el golpe de una botella de plástico en su cabeza y luego que sus amigos vieron quien había arrojado la botella al aire, comenzó una pelea, donde, según las imágenes, participaban una decena de personas.Rápidamente llego la policía al lugar y disperso a los jóvenes.Los efectivos lograron identificar al joven que arrojó la botella y lo detuvieron tras perseguirlo por tres cuadras, ya que intentaba darse a la fuga.El joven fue identificado como David Ferro (21), quien deberá declarar en las próximas horas por el delito de "resistencia a la autoridad y lesiones", según informo hoy un vocero de la investigación.