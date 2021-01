Descubren un error de Windows 10 que podría bloquear por completo la Pc

Un nuevo error descubierto por Jonas Likkegaard, un investigador de seguridad de Windows, podría generar consecuencias irreparables en computadoras con sistema operativo Windows 10.Likkegaard, que lleva informando a través de su cuenta de Twitter sobre este problema desde octubre del 2020, alertó que introducir una determinada ruta de archivo desde el explorador del sistema o mediante un enlace hace que el equipo se bloquee al instante y hasta puede provocar la llamada pantalla azul de la muerte (BSoD), de la que muchos computadores no se recuperan.El especialista explicó al portal Bleeping Computer que si dicha ruta es abierta por el usuario, el sistema no llega a comprobar de manera correcta si existen errores a la hora de conectarse, lo que provoca el bloqueo BSoD sin importar si el usuario tiene privilegios de administrador o no.Asimismo, 'hackers' pueden aprovechar este fallo para realizar ataques de denegación de servicio (DoS) que permiten tanto apagar la computadora o una red como retrasar la detección del ataque, advierte el portal."Microsoft tiene un compromiso con el cliente de investigar los problemas de seguridad descubiertos y presentaremos actualizaciones para los dispositivos afectados lo antes posible", comunicó al respecto un portavoz de la compañía a Bleeping Computer.La buena noticia para los usuarios es que no todos suelen adentrarse tanto en el 'software' de su ordenador como para llegar hasta el "kernel", una de las palabras que compone la fatídica ruta. Kernel es el núcleo de Windows que controla el funcionamiento del sistema operativo y lo vincula con el 'hardware'. Por eso, la mejor forma de salir de esta peligrosa situación es simplemente no adentrarse en ella. Fuente: (RT).-