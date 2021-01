Coronavirus: Quiénes serán los próximos a vacunar y cómo darán los turnos

Los próximos a vacunar

“Hemos tenido muchísima adherencia y lo estamos haciendo a conciencia en función del grupo más expuesto en forma ordenada, no hemos tenido ninguna dificultad con los componentes de logística ni refrigeración”, sostuvo la ministra de Salud, Sonia Velázquez en referencia al plan rector de vacunación.La titular de la cartera sanitaria destacó que. También instó a la comunidad a cumplir los protocolos y medidas de cuidado para lograr el equilibrio entre la apertura de las actividades y la demanda al sistema sanitario, dado el exponencial crecimiento de los contagios., sobre todo por el aumento de casos en la Costa del Uruguay, particularmente en Gualeguaychú, por lo que se repensó el fortalecimiento de los servicios críticos.; es por ello que apelamos a las conductas individuales para ser solidarios con el recurso humano sanitario, formado y calificado, que no tiene recambio y no descansa desde el 2 de marzo”, explicó Velázquez.Por otra parte, la ministra expuso que, al día de la fecha, 6.716 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Se trata de la primera etapa de la población objetivo del sector salud, pública y privada. El dato que arroja el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (Sisa) “es auspicioso, teniendo en cuenta que en la tarde del lunes ya arribaron a la provincia los segundos componentes de la vacuna”.Respecto a la vacunación contra el Coronavirus, de libre elección y no obligatoria, indicó que se enmarca en un plan sostenido en forma nominalizada. En este sentido afirmó: “Hemos tenido muchísimas adherencias y lo estamos haciendo a conciencia en función del grupo más expuesto en forma ordenada,”., superando las expectativas. Fuimos vacunando primero la gente de los servicios críticos de los hospitales y clínicas que estuvieron más expuestos y ahora continuamos en hospitales de menor complejidad y exposición de riesgo y llegamos a los centros de salud”.Ya con el relevamiento de la población de riesgo, habida cuenta del cruce de datos con los programas ministeriales; las obras sociales y la positiva experiencia de la campaña de vacunación antigripal 2020, la ministra indicó quePor otra parte, anticipó que para la