Se cumplen 22 años de la caída del colectivo Etacer al río Colastiné

Daniel Furlan, periodista y movilero de Canal Once en esa época

La madrugada del 17 de enero de 1999, un colectivo de la firma Etacer se dirigía de Santa Fe a Paraná por la ruta 168. En el puente sobre el río Colastiné chocó con un Peugeot 504 y cayó al vacío. Dejando como saldo la muerte del conductor del auto y de once pasajeros (seis desaparecidos y cinco muertos). Solo sobrevivieron dos personas: una mujer y un hombre., contó a, cómo fue cubrir ese hecho. “Fue la nota más emblemática que me tocó cubrir. Cuando fuimos al lugar del accidente, no sabíamos que había pasado y en Túnel Subfluvial era imposible de circular”.“Nuestro camarógrafo, filmó la imagen que recorrió el mundo que fue cómo se cayó al agua, la grúa que intentaba sacar el colectivo del rio. El hecho ocurrió un domingo y el ultimo cuerpo lo encontraron el martes a la mañana a unos 1500 metros de donde ocurrió”, dijo.El conductor de la grúa de rescate se salvó y la ruta 168, donde ocurrió el accidente, estuvo cortada por más de 12 horas.“Unos pescaderos que estaban cerca del lugar, oyeron un ruido y vieron como dos personas trataban de mantenerse a flote con un bolso, fueron los únicos sobrevivientes”, contó.Y agregó que “a medida que pasaba el lunes, iban apareciendo las víctimas del accidente. Fue una situación muy compleja, porque había muchos conocidos. La mujer de un colega, llegó gritando al lugar asegurando que su marido estaba en ese colectivo. El esposo venia de trabajar en Estados Unidos y tenia sus ahorros en el bolsillo. Fue uno de los últimos cuerpos que se encontró".