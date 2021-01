Covid-19: a finales de febrero comenzaría la vacunación masiva en la provincia

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, informó asobre el operativo de vacunación que se está llevando adelante en la provincia. Hasta el momento se inocularon unos 7.000 trabajadores de salud y anticipó cuando seria la vacunación masiva.Según detalló el director de Epidemiología, la cantidad de personas inoculadas “es algo que día a día que se va modificando, ahora esperamos el cronograma para la mayor llegada de dosis”.A su vez, indicó que para diagramar el cronograma de inmunización la provincia se basó en los criterios nacionales, “se considera personal esencial a los trabajadores de salud, personal policial, docentes, entre otros rubros. Los grupos esenciales tienen distinta cantidad de población, por ejemplo, para los docentes se quieren 40.000 dosis, es algo que se evalúa según cantidad, tipos y almacenamiento de vacunas”.En relación a iniciar una campaña de vacunación masiva en la provincia, dijo que “se habla de febrero de empezar con una gran cantidad de dosis, como para los mayores de 60 años, aunque se debe tener en cuenta el cronograma”.Consultado sobre los efectos adversos dijo: “son comunes en todas las vacunas, especialmente en la Sputnik V, los efectos adversos se califican en eventos graves y no graves. En nuestra provincia no hubo ningún evento grave respecto a la vacuna. Casi el 30% tuvo febrícula dentro de las primeras horas”.“Ahora vemos que personas que en un principio no se quería vacunar ahora si decide vacunarse", sumó.“Estamos viendo un número de casos muy altos, mayor incluso que en el inverno, y creemos que corresponde al periodo de las fiestas. Los casos de hoy son personas que se contagiaron días antes de las fiestas. Esto está asociado al aumento de circulación y mayor cantidad de reuniones, aunque no solo debe ser el único factor”, mencionó el director de epidemiología.Además, indicó que si las reuniones masivas continúan los casos no van a bajar. “El virus está asociado al contagio directo de personas”.