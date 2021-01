Partió hacia México el suero para producir la vacuna de Oxford-AstraZeneca

Foto: La planta en Garín en la que se fabrica el principio activo de la vacuna

Un avión de la aerolínea Aeroméxico partió la noche del lunes de Ezeiza con un embarque de 25 toneladas del principio activo o suero de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, cantidad suficiente para producir 6 millones de dosis. El principio activo se fabrica en una planta ubicada en la provincia de Buenos Aires y es el elemento esencial de la vacuna, que luego se completará y envasará en México, según un acuerdo entre Oxford-AstraZeneca y varios laboratorios en todo el mundo. La planta argentina, junto su asociada en México, están a cargo de producir 150 millones de dosis para América latina excepto Brasil. Argentina debe recibir 22,4 millones de dosis, según los acuerdos firmados. El Gobierno nacional prevé que para marzo tendrá disponible el primer stock de algo más de un millón de dosis.



Este lunes a la mañana, desde una planta del laboratorio mAbxcience, del Grupo Insud, partió una columna de vehículos hacia Ezeiza con las 25 toneladas del principio activo. Se denomina así al elemento fundamental de un fármaco. A este se le adicionan otros químicos que son estabilizadores del elemento principal, para finalmente obtener la vacuna.



La carga que salió de Ezeiza permitirá fabricar en México 6 millones de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. La vacuna ya fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) bajo la figura del uso de emergencia, al igual que otras, como la rusa Sputnik V, que ya se está aplicando, o la estadounidense Pfizer, que aún no cerró un trato con el Estado nacional.



La vacuna de AstraZeneca tiene un rasgo importante: es la más barata de todas las que se ofrecen hoy en el mundo. Esto, porque la Universidad de Oxford firmó un acuerdo con la OMS para que la vacuna se venda al costo estricto, que es de solo 3-4 dólares. La Sputnik V tiene un costo cercano a los 20 dólares y otras superan este valor. Por esto, se cree que la vacuna de AstraZeneca será una de las de mas uso en las naciones pobres, hoy muy desfavorecidas en la distribución inicial de vacunas.



El proceso local de producción de la vacuna de Oxford-AztraZeneca comienza en Argentina a través del "hub biotecnológico" mAbxience, del Grupo Insud y su planta en Garín, provincia de Buenos Aires. En México, el laboratorio Liomont se encargará de completar el proceso de estabilización, fabricación y envasado del medicamento. De esta forma, ayer se dio un paso fundamental en el plan de suministrar 22,4 millones de dosis para Argentina y de 150 millones de dosis para América latina.



“Hoy estamos avanzando hacia los pasos finales del proceso de fabricación y suministro, y permitiendo que nuestro país y América latina tengan una vacuna efectiva, segura, fácil de almacenar (solo requiere de 2-8 grados Cº) y tremendamente accesible sin fines de lucro mientras dure la pandemia. El plan de producción está en curso y la vacuna estará disponible durante el primer semestre del año”, aseguró al portal Infobae Agustín Lamas, presidente de AstraZeneca para el Cono Sur.



Hugo Sigman, fundador y CEO del Grupo Insud, detalló: “La vacuna de AstraZeneca, por una decisión conjunta con la Universidad de Oxford, se va a vender 'no profit', es decir, sin ganancia alguna. Va a valer entre 3 y 4 dólares, dependiendo del país y sus costos internos. La doctora Sarah Gilbert, que lleva adelante el proyecto, dijo que el objetivo era que la vacuna pudiera producirse masivamente en todo el mundo y tuviera tres condiciones: que durante la pandemia se vendiera 'no profit', que se produzca a riesgo antes de ser aprobada, y que sea distribuida en todo el mundo”, explicó Sigman. El funcionamiento

El virus del Covid-19, el Sars-CoV-2 está cubierto de proteínas con forma de "espiga", que utiliza como una llave para ingresar a las células humanas. La vacuna Oxford-AstraZeneca se basa en las instrucciones genéticas del virus para construir la proteína de "espiga". Los investigadores agregan el gen de la proteína del coronavirus a otro virus, un adenovirus. Los adenovirus son virus comunes que generalmente causan resfriados o síntomas similares a los de la gripe. El equipo de Oxford-AstraZeneca utilizó una versión modificada de un adenovirus de chimpancé, que puede ingresar a las células pero no puede replicarse dentro de ellas.



Los datos publicados a principios de diciembre en la revista médica The Lancet indicaron que la vacuna es efectiva en un 62% cuando se suministran dos dosis completas, pero que la efectividad asciende al 90% cuando se suministra la mitad de la primera dosis seguida de una completa en la segunda. Estos datos, sin embargo, fueron motivo de críticas, porque el grupo que logró el 90% es muy chico y porque ese resultado fue producto de un error de procedimiento. Esto atrasó la aprobación de la vacuna en muchas naciones, incluidas las 27 de la Unión Europea. AstraZeneca admitió que debía hacer investigación ulterior.



El pasado 27 de diciembre el director de AstraZeneca, Pascal Soriot, aseguró a la prensa británica que el laboratorio había encontrado la “fórmula ganadora” para hacer que su vacuna tenga una efectividad a la altura de las de Pfizer, del 95%, y Moderna, del 94%. “Creemos que hemos hallado la fórmula ganadora para alcanzar una efectividad que, tras dos dosis, sea tan alta como todas las demás”, explicó Soriot al The Sunday Times. Aunque estas afirmaciones aún esperan la confirmación mediante otra publicación científica según la metodología de "entre pares" o "peer review", que exigen los organismos nacionales e internacionales.