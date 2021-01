En 15 días iniciarán tareas de saneamiento en El Palomar de Santa Fe

Desde hace un mes, la Municipalidad de Santa Fe trabaja en un proyecto que busca revalorizar uno de los espacios públicos icónicos de la ciudad y que constituye uno de los paseos casi obligados: El Palomar.La iniciativa fue elaborada por el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio y por estos días se realizan consultas con especialistas en materia arquitectónica, veterinaria y ambientalista para finiquitar detalles.Al respecto, este lunes, el secretario de Ambiente municipal, Edgardo Seguro, junto a funcionarios del área, se reunieron con Gabriela Salzmann, presidenta de la Asociación Contra la Crueldad y el Maltrato Animal (ACCMA) y con Luisa Gómez, proteccionista independiente.El encuentro se realizó en la Estación Belgrano y allí se anunció que en los próximos 15 días se iniciarán tareas de saneamiento.Seguro confirmó que la Municipalidad de Santa Fe está trabajando en una recuperación progresiva de El Palomar y aclaró que nunca estuvo en los planes oficiales cerrar o trasladar este histórico lugar.Durante la reunión con los proteccionistas el funcionario municipal explicó que, además, habrá una campaña informativa en relación a las palomas y sus cuidados.“Desde el municipio analizamos la situación y vamos a trabajar a partir de informes técnicos y de investigadores del Conicet, que tienen que ver con la situación animal, medioambiental y edilicia”, indicó Seguro. Por ese motivo, el tema no sólo involucra a la Secretaría de Ambiente sino también a Obras y Espacios Públicos y Desarrollo Urbano, entre otros organismos municipales.El edificio del Palomar hace más de 25 años que no tiene un mantenimiento adecuado en su infraestructura y los problemas detectados no son menores, porque incluye pisos, revestimientos, techo, caños de agua y desagües. Readecuar ese espacio público, a su vez, involucra una planificación de todo el entorno de la plaza y su posterior mantenimiento.Según informaron fuentes municipales, en esta primera etapa se iniciará el saneamiento integral del lugar, pero ya se están definiendo plazos y montos de los demás trabajos. Se debe retirar la reja que tiene el palomar y hacer un piso totalmente nuevo, porque actualmente ese pavimento está socavado y requiere un tratamiento especial para no afectar la estructura.La labor no es sencilla y demandará el máximo cuidado para no dañar a las palomas.“El piso está tan deteriorado que se debe levantar por completo y hacerlo a nuevo. A eso debemos sumar una limpieza profunda de los nidos para cuidar la población de aves”, explicó Seguro, y finalizó: “El vandalismo es otro factor determinante porque se han roto desagües y eso generó inundaciones en toda la plaza, por lo tanto, vamos a intensificar el control”. (Aire de Santa Fe)