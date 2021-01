Falleció "Bailarina", la yegua que había sido rescatada el pasado sábado

En la mañana del pasado sábado, en Hernández y Doello Jurado de Gualeguaychú, una dotación de bomberos voluntarios junto a vecinos, integrantes de la ONG Patitas y veterinarios asistieron a un equino que se encontraba tirada en una propiedad.



En aquel momento, la proteccionista "Coqui" Carbó contó que "hace 5 días la yegua, que es relativamente adulta, de 23 años, se cayó en una propiedad tras tener crías; y estando mal alimentada no se pudo reponer".



"Estamos trabajando a ver si la podemos levantar con los bomberos y ahora logramos que se mantuviera en pie", relató, y añadió que "llamamos a un veterinario para que la medique, ya se le ha pasado suero vitamina, antiinflamatorio y calmantes".



"Ahora tenemos que ver por estas horas como reacciona", advirtió.



Lamentablemente, el final de "Bailarina", como fue llamada la yegua, fue el peor de todos.



Desde la ONG Patitas relataron lo ocurrido: "La historia de Bailarina es la de la mayoría de los caballos carreros (habrá excepciones), estuvo 20 años al servicio de un carro para llevar alimento a la familia, crió a sus 6 hijos en un estado de desnutrición; llegando al final de su vida la hicieron preñar y parir llevándola a una muerte segura, como sucedió anoche: Bailarina nos dejó", comenzó el descargo de la ONG.



Además, contaron que "en horas de la tarde pudimos pararla, comió, tomó agua , quiso caminar, hoy marchaba a un hogar donde iba a ser atendida y mimada como se merecía pero no pudimos lograrlo".



"Una víctima más de esta sociedad donde el animal es considerado menos que una cosa; lo vemos todos los días, tenemos ante nuestros ojos caballos que circulan en los carros en estado deplorable, caballos sueltos en todos los barrios, los largan para que se rebusquen en algún terreno porque no tienen con que alimentarlos; menos para remedios o atenderlos si llegaran a caerse como ocurrió con Bailarina", cuestionaron.



"Angustia, dolor e impotencia son los sentimientos que aparecen al escribir este mensaje, estuve 3 días en su vida y va ser difícil olvidar esa mirada mansa, cansada del maltrato, nos cuesta reponernos ante cada pérdida pero saber qué hay cientos de caballos atravesando esta vida no nos permite bajar los brazos", aseguró Carbó.



"Vuela alto Bailarina, en el cielo vas a ser libre y podrás galopar sin carga alguna", finalizaron desde Patitas. (El Día)