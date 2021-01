Aneurismas cerebrales: “Son comunes en jóvenes y pueden no presentar síntomas”

El neurólogo, Santiago Sanfillippo, brindó adetalles sobre los accidentes cardiovasculares y las aneurismas. Arrojó datos importantes sobre las edades en los que ocurren, sintomas y secuelas.“Dentro de los accidentes cardiovasculares están los de tipo isquémicos, se producen porque no llega la sangre suficiente y la neurona se muere porque no hay oxígeno. El otro es de tipo hemorrágico y ocurre, ya sea por una hipertensión o aneurisma, se provoca una hemorragia y depende donde ocurre esta afección puede dar o no síntomas”, detalló el neurólogo, Santiago Sanfillippo, aCabe destacar que las aneurismas cerebrales son protuberancias en la pared de un vaso sanguíneo. El peligro de tener una aneurisma es que si ésta llegase a crecer demasiado podría reventarse y ocasionar un ataque cerebral hemorrágco, según detalló el profesional de la salud, esta afección puede o no presentar síntomas y algunos de ellos pueden ser “temblores, dolores de cabeza importantes, náuseas, vómitos y perdidas de conocimiento, trastornos del lenguaje y dificultad de la visión”.“El acv puede ocurrir en cualquier edad, sin embargo, a medida que transcurre la edad son más frecuentes. En el caso de una aneurisma cerebral, lo más común es que se de en jóvenes, porque tiene una carga genética muy importante, y generalmente las personas lo traen de nacimiento”, detalló.En este sentido, resaltó que “Una persona puede llegar a tener una aneurisma y no tener complicaciones. Ahora bien, si se trata de una afección grande, puede provocar trastornos graves hasta incluso la muerte. Es algo más común en personas jóvenes que en los adultos mayores”.Si una persona sufre una aneurisma, “debe realizarse un chequeo para saber cómo es la situación. Además, hay que ver si cuenta con antecedentes familiares, enfermedades que acompañan estas afecciones, como los quisiste de riñón, infección cardiaca, etc”, sumó Sanfilippo.A su vez, afirmó que “el tabaco, presión arterial alta, sedentarismo, colesterol alto, situaciones de estrés, hace que el riesgo de la aneurisma aumente”.Además, explicó que los problemas cognitivos comunes, como ciertas distracciones, pueden ser indicativos de alguna enfermedad neurológica. Si las personas sufren pequeños trastornos que impactan en la vida diaria, hay que tener cuidado”.