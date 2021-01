Las lluvias destruyeron un puente en Misiones y niña murió tras caer a un arroyo

La madre salvó a la menor

Lluvias en San Pedro

Ciudades incomunicadas

Samira Cantini, de 8 años, se cayó a una zanja junto a otra de sus hermanas de 4 años. La más pequeña logró ser rescatada mientras que Samira falleció ahogada. El hecho ocurrió a metros de la vivienda de la familia ubicada en colonia San Juan de San Pedro.De acuerdo a la información recabada, los hermanos se encontraban jugando, cuando las niñas perdieron estabilidad y cayeron al caudal de la vertiente, que si bien normalmente cuenta con bajo volumen de agua, a consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en la mañana de ayer en la localidad, en el momento del lamentable episodio, el caudal era mayor, por lo que la menor no pudo salir del interior de la zanja y murió ahogada, indicóEn el lugar trabajó personal de la Comisaría Seccional Primera y el cuerpo de la menor fue liberado para su velatorio.“Fue una enchorrada de un bajo. Fue un diluvio muy grande, las nenas se ve que estaban jugando y ahí cayeron. Siempre corren por ahí pero la enchorrada estaba tan fuerte que llevó a la más grande”, comentó Miguel Dos Santos, intendente de San Pedro.“La mamá salvó a la más chica, que ahora está internada en el hospital de San Pedro. Quedó en observación. Es un matorral grande pero los vecinos colaboraron rápido para encontrarla. Ya el cuerpito está en la funeraria, la Red de Traslados se ocupó”, detalló y agregó que estaban prontos a iniciar el velatorio.No fueron más de tres horas de intensa lluvia que se registraron entre las 9 y 12 de la mañana de ayer en San Pedro, generando enormes daños en obras viales. La intensidad de la lluvia causó anegamiento en varias calles y rotura de un puente, siendo uno de éstos el que se ubica sobre ruta provincial 21 en Colonia Fortaleza, dejando a personas varadas en el lugar.Si bien el anegamiento en las calles de la zona céntrica y algunos barrios duró poco tiempo, quedaron acumulados de barro en varios puntos, mientras que uno de los puentes que quedó intransitable se ubica sobre ruta provincial 21, a unos 20 kilómetros de San Pedro, donde es impresionante (se apreció en videos) la fuerza del agua y la creciente, no sólo del arroyo Fortaleza, sino de otros arroyos, en tan pocos minutos, dejándolo inhabilitado para el paso vehicular.Se trata del puente que permite a los vecinos de colonia Fortaleza y zonas aledañas llegar hasta Terciados Paraíso y San Pedro, por ruta provincial 21, camino que además permite viajar hacia el Moconá. El viaducto no sufrió daños en su estructura, pero el agua se llevó unos diez metros del terraplén dejando intransitable.Desde la Unidad Regional III de Vialidad Provincial, recorrieron el lugar para constatar los daños y buscar repararlo lo antes posible, considerando la importancia del cruce para los vecinos y que además permite la entrada y salida al emprendimiento turístico “La Fortalecita”.