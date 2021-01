La policía de Salta monitorea redes sociales para evitar fiestas clandestinas

A partir de este sábado 16 de enero vuelve a regir la restricción de circulación en Salta, entre las 2 y las 6 de la mañana. Esta medida se toma de manera preventiva para evitar el aumento de contagios de coronavirus. La atención se centra ahora en evitar la continuidad de las fiestas clandestinas.



Ricardo Villada, el ministro de Gobierno de la Provincia explicó en Profesional FM que no buscan estigmatizar a ningún sector de la población por la realización de fiestas clandestinas, pero remarcó el gran riesgo de salud que significa su continuidad.



Para evitar que se concreten más encuentros ilegales, habilitarán distintos métodos de control, incluyendo el monitoreo de las redes sociales donde suelen darse convocatorias para estas fiestas clandestinas. Por otra parte, también esperan que cada intendencia realice controles en su propia localidad.



Villada sostuvo que el bolsillo no debería ser lo que motive el cambio de actitud de los salteños, sino la consciencia de que pueden provocarse escenarios preocupantes como un aumento de fallecidos por día. Al momento, las multas por fiestas clandestinas oscilan entre los $ 2.700 y los $ 130.000.



Finalmente, el funcionario expresó que aunque la justicia salteña no cobra las multas de manera inmediata, las infracciones que se están labrando serán cobradas en algún momento, lo que hay que tener también presente al intentar organizar estas reuniones ilegales.