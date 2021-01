Video: una mujer desaparece bajo el agua al momento de cruzar la calle

El temporal desatado este viernes en la ciudad de Rosario dejó imágenes increíbles pero pocas como la que se observa en el siguiente video de Rosario3: una mujer desapareció bajo la tormenta cuando intentaba cruzar la calle en zona sur.La imagen muestra a una figura de indumentaria roja, bajo el paraguas y con una bolsa blanca en una mano, esperando que dos vehículos crucen para poder bajar a la calle inundada, pero en el momento en el que el segundo coche llega a su posición, la silueta desaparece.Cuando el auto la deja atrás, solo se observa un paraguas dado vuelta sobre el agua.

“Me pegué la cabeza contra el pavimento”

Ya recuperada y más tranquila, Viviana contó a Telenoche Rosario cómo vivió ese traumático momento y aclaró: “Estoy bien”.“Me di la cabeza contra el pavimento. Me pegué un susto bárbaro. Caí como muerta”, dijo la mujer que protagonizó el video viral de la jornada.La zona de Laprida y Gaboto es una de las que suele inundarse durante los días de tormenta. Los vecinos muchas veces reclamaron por calles anegadas, por el agua que sube a la vereda y hasta se mete en las casas.Por eso, como una alternativa, suelen abrir la boca de tormenta para que el agua drene con mayor rapidez. Eso parece haber sido el motivo de su caída.“No me podía levantar de ninguna manera. Me quise levantar y me volví a caer. Decí que frenaron esos autos y un muchacho que venía caminando. Ellos me ayudaron a levantarme”, sumó Viviana.Por su parte, quien grabó el momento exacto de la caída, contó detalles de lo que pudo captar con su teléfono: "Estabamos grabando porque queríamos mostrar la cantidad de agua que se había acumulado en la calle y justo vemos a la señora que se acerca. De repente desapareció", dijo Cristina.