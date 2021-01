Denuncian que El Palomar de Santa Fe "está abandonado" y "las palomas se mueren"

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La Municipalidad de Santa Fe trabaja, desde hace meses, en un proyecto que busca revalorizar uno de los espacios públicos icónicos de la ciudad y que constituye uno de los paseos casi obligados: el Palomar.



La iniciativa fue elaborada por el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio y por estos días se realizan consultas con especialistas en materia arquitectónica, veterinaria y ambientalista para finiquitar detalles. La idea original es refuncionalizar y revalorizar dicho espacio, donde habitan miles de ejemplares de palomas y por donde a diario pasan cientos de santafesinos y turistas.



Además de remodelar la plaza, al respecto hay varias alternativas, se busca recuperar el lugar. “Está en muy mal estado. El estado es de abandono”, comentaron a Aire Digital altas fuentes del gobierno municipal y agregaron que “hay hundimientos y filtraciones”.



La iniciativa fue elaborada por el equipo de la secretaría de Obras Públicas del municipio y por estos días se realizan consultas con especialistas en materia arquitectónica, veterinaria y ambientalista para finiquitar detalles.



Si bien hasta el momento desde el Municipio santafesino evitaron dar mayores precisiones sobre el proyecto, este medio pudo saber que una de las ideas iniciales es la de modificar los espacios existentes. Donde hoy está entablado el Palomar se quiere levantar un espacio relacionado con actividades educativas y didácticas y las palomas serían ubicadas en las afueras de la plaza.



Vale señalar que estas intervenciones están siendo analizadas con especialistas en materia arquitectónica en lo que refiere a las obras en sí mismas; en materia veterinaria en lo que respecta a las palomas; y en materia ambiental por lo vinculado a las especies arbóreas que están allí ubicadas. Una vez que la ronda de consultas finalice, el Municipio terminará de redondear el proyecto y lo girará al Concejo Municipal donde será debatido por los ediles. Alertan sobre las malas condiciones sanitarias

Mientras desde el municipio busca avanzar con la iniciativa de remodelar El Palomar, desde la Asociación Contra la Crueldad y el Maltrato Animal alertaron sobre el “estado de abandono” que tiene el espacio.



En diálogo con Cadena OH!, Gabriela Salzmann, miembro de la Asociación Contra la Crueldad y el Maltrato Animal (ACCMA), contó cuál es la situación del palomar de la Plaza Colón.



"Las condiciones edilicias están en pésimo estado, no hay bebederos ni comida y las palomas, en su mayoría, están enfermas. Hay una cámara de desagüe, que está obstruida, y las palomas toman agua de ahí", comenzó diciendo.



Según Salzmann, "las palomas se desploman y mueren". Por eso "queremos una respuesta urgente. Hemos hecho una denuncia por desidia, maltrato y abandono de las palomas".



Al respecto, "el lunes 18 de enero a las 19 horas habrá una manifestación en el palomar", precisó la integrante de ACCMA y agregó: "(el Intendente) Jatón, irónicamente, dijo que las palomas no tienen agua. En la Plaza Colón sí hay una fuente, pero el nivel de agua es bajo. Desde el Municipio se tiene que respetar que hay una fiscal detrás de las denuncias; las palomas se están muriendo".