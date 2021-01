Estalló de furia por un auto mal estacionado y lo pintó con aerosol

Una automovilista sufrió este viernes en Corrientes la descarga de una persona que la acusó de dejar su vehículo en la entrada de un garaje y se lo pintó con un producto en aerosol.El hecho ocurrió en la cuadra de calle Misiones al 900 del céntrico barrio Cambá Cuá, donde a las 12,30 los vecinos advirtieron que un automóvil fue atacado con una escritura hecha en aerosol, según trascendió por la noche, con un producto de uso capilar.Se trata de un Volskwagen Gol Trend gris oscuro, que apareció con la palabra "cochera" escrita en color plata sobre el capó y subrayada con una flecha hacia la entrada del garaje que se encuentra en el edificio de Misiones 957. Sobre el vidrio también le dibujaron una flecha."Además me dejaron un cartel manuscrito en el que dicen que una persona educada no obstruye una cochera, pero una persona educada tampoco comete semejante daño", dijo al diariola propietaria del Volskwagen, María del Carmen Bernachea."Estoy de vacaciones y el auto no lo muevo hace días, por lo tanto estoy segura que eso fue producto de una mano anónima que dejó mi auto adelante del garaje y luego pasó esto", indicó la mujer, que reiteró que dejó su vehículo "bien estacionado".Bernachea destacó que radicó una denuncia policial, que aún no tiene un presupuesto para el arreglo pero que hubiera preferido incluso una salida burocrática."Era mejor para mí que llamen a la grúa, me hacía responsable y solucionaba el problema la persona que se tomó la molestia de hacer esto", dijo la automovilista.Asimismo, un vecino que tiene su propio garaje en el frente de la casa en esa misma cuadra, había vivido un episodio similar, según le dijo a la conductora que consiguió de su parte que sea testigo ante las autoridades.Ahora, el pleito se intenta resolver con la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar al autor o autora de la queja escrita.