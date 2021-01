Tras las críticas, WhatsApp pospone los cambios en las normas de su servicio

Sociedad Qué esconden las nuevas políticas de privacidad de Whatsapp

La app de mensajería instantánea WhatsApp anunció este viernes que pospuso por tres meses la realización de los cambios anunciados en su política de privacidad, luego de que surgieran fuertes críticas ante lo que se interpretó como vulneración de los datos personales de los usuarios, lo que la empresa considera una confusión que espera poder aclarar con el tiempo.“Estamos postergando la fecha en que se pedirá a las personas revisar y aceptar los nuevos términos”, dijo Whatsapp, propiedad de Facebook, en una publicación en su blog.Tras la publicación en los últimos días de las modificaciones en el acuerdo de uso del servicio de WhatsApp, muchas personas interpretaron que este consistía en el intercambio de datos personales, incluyendo mensajes y contactos, entre la app de mensajería y Facebook.Esto provocó la migración de millones de usuarios desde WhatsApp a competidores como Telegram o Signal, en busca de una mayor protección de su información.Específicamente WhatsApp aseguró que ni la app ni Facebook podrán ver mensajes privados o escuchar llamadas, ni compartir localizaciones o contactos, entre otras cuestiones.La explicación, sin embargo, no pudo frenar las críticas ni la merma de usuarios desconfiados.“Algunas personas piensan que WhatsApp obligará a los usuarios de la plataforma de mensajería a entregar sus datos personales a Facebook, que es el propietario de la misma. Eso no es del todo correcto”, consideró la periodista especializadas Shira Ovide en un artículo recientemente publicado en On Tech.“Las políticas de WhatsApp cambiaron de manera superficial y no de forma que se proporcionen más datos a Facebook. En resumidas cuentas, Facebook ya recoge mucha información de lo que la gente hace en WhatsApp”, explicó.“La confusión fue el resultado de la fallida comunicación de Facebook, la desconfianza en la empresa y las deficientes leyes de protección de datos de Estados Unidos”, concluyó.