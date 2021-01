Reclaman por demoras en el trámite para obtener la ciudadanía italiana

A la par que crece el interés por obtener ciudadanías europeas, con intención de emigrar o de conseguir un respaldo para al menos pensarlo, un grupo de personas que espera desde hace años su ciudadanía italiana se organizó a través de las redes sociales para pedir celeridad en sus trámites.



Estiman que unas 700 personas han iniciado su trámite en el Consulado sin obtener respuestas.



Sofía Carbone, de Gualeguay y Emanuel Manguso, de Rosario, se encuentran desde hace un tiempo en esta lista de espera y contaron a Elonce TV su experiencia y la necesidad de crear un generar un espacio que contenga a todas aquellas personas que esperan por su ciudadanía italiana.



“Esto se fue dando espontáneamente y a través de los grupos en las redes sociales nos fuimos comunicando y dando cuenta que no había información sobre el estado de los trámites, ya sea de quienes presentaron todo de cero o de aquellos que se unían a la carpeta familiar”, explicó Carbone.



Tras ello dio cuenta que “el Consulado no nos contestaba los mails, ni atendía el teléfono”.



Actualmente “tenemos un grupo de WhatsApp con 200 miembros que representamos a unas 700 personas que ya presentaron la ciudadanía”.



La página del Consulado tiene una guía sobre toda la documentación que hay que presentar y si bien puede llegar a ser un poco engorroso conseguir todos los papeles, “nada es imposible y la documental se ha presentado”.



Consultado sobre el porqué de las demoras, Manguso señaló que “el problema viene arrastrado de muchos años atrás y cónsules anteriores. Se han dado turnos y no se han respetado, generando un cuello de botella. Hay personas que presentaron la documentación en el año 2016 y todavía no tienen respuestas, con toda la ansiedad que eso trae. Muchos lo hacen por un tema de honor, de reconocimiento, pero otras tienen proyectos de vida y de estudio y no tienen respuestas”.



“Del otro lado sólo tenemos silencio. En mi caso, presenté todo hace 2 años y siete meses y todavía no obtuve ninguna respuesta. Y hay un montón de personas en mi misma situación”, contó Carbone. En tal sentido, aclaró que “recién ahora, gracias al acercamiento del Cónsul, que hubo una reunión en diciembre al enterarse de la problemática, nos contestan los mails pero diciendo que se van a comunicar cuando analicen nuestros casos”.



El tiempo máximo que se estima de resolución, una vez presentada la documentación, es de 730 días. Muchas carpetas superan ampliamente ese plazo. Elonce.com