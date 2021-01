Fuerte temporal en Córdoba: ríos desbordados, evacuados y casas arrancadas

Un tremendo temporal que provocó el desborde de los ríos y arroyos se desató en la provincia de Córdoba. Según los últimos datos meteorológicos, cayeron más de 100 milímetros de lluvia en el lapso de dos horas en la zona centro y norte del valle de Punilla.En la localidad de Villa Giardino fueron evacuados turistas que se encontraban en el Balneario Municipal, mientras que en Huerta Grande, las calles se convirtieron en ríos y el desborde de un arroyo arrancó dos casas de cuajo y causó diversos daños. Las fuertes correntadas también arrastraron autos que se encontraban estacionados en las cercanías de la ruta 38. En La Falda, por su parte, la crecida llegó a la zona del complejo 7 Cascadas, donde el desborde dejó ver a las heladeras y los freezers del mismo flotando sin control.Según informó el intendente de Villa Giardino, Omar Ferreyra, al portal, “tenemos agua de bote a bote en la Ciudad. Se han destruido calles de tierra y la situación es complicada. Hasta ahora hay cuatro evacuados que llevamos al Cine Teatro y Desarrollo Social intenta llegar a los barrios para ver la situación”.En Huerta Grande, mientras tanto, su alcalde, Matías Montoto, reveló que el agua “se llevó dos casas que estaban ubicadas cerca del arroyo. Vamos a alojar a los evacuados en un hotel para ver cómo solucionamos el tema”.

Por su parte, Diego Concha, titular de Defensa Civil Córdoba, le dijo a Infobae que “la lluvia que ha caído y precipitado durante la madrugada de hoy, viernes, y sobre todo en las primeras luces del día, en la zona serrana, hizo que algunas localidades fueran fuertemente afectadas por las crecidas de algunos arroyos y ríos, trayendo inconvenientes a varias viviendas, sobre todo lo que es la zona de Huerta Grande, La Falta y Villa Giardino, donde ingresó agua en varias de esas viviendas, y personal de Defensa Civil de cada comuna junto a Bomberos Voluntarios tuvieron que empezar a evacuar rápidamente algunos sectores”, dijo.Además, explicó: “por suerte ahora sólo hay daños materiales como decía en algunas viviendas y algunos autos que fueron arrastrados. No tengo información hasta ahora que haya habido daños a la integridad de ninguna persona, no obstante seguimos trabajando fuertemente en las tres localidades que mencioné”.Su consejo es que “la gente no debe estar en las márgenes de los ríos y tener la máxima precaución al conducir”.

Al mismo tiempo, advirtió: “Hay que estar muy atento en las próximas horas, ya que en todo lo que es Sierras Chicas y el departamento Colón en Calamuchita, y todo lo que es el resto de Punilla y Traslasierra, el noroeste cordobés, vamos a tener crecidas en arroyos y ríos serranos. En esta última región, en la zona del Luyaba se ha cortado la circulación en algunos vados. De hecho, se esperan crecidas importantes en los próximos minutos para la zona del río Cosquín y está incrementando su caudal el río San Antonio, el río San Guillermo en Soto también llegó con un pico de crecida de 2,5 m. y se esperan también crecidas importantes en la zona de Yacanto, en Calamuchita, por el río Tabaquillo”.