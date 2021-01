Mar del Plata inicia la segunda temporada con un bajo nivel reservas

La segunda quincena de enero siempre generó las mayores expectativas en la temporada de verano. El anuncio de espectáculos multitudinario como recitales o el tradicional Boca -River de los torneos de verano coincidían con el pico máximo de arribo de turistas. Pero este verano, en el que todo es diferente producto de la pandemia, el panorama también cambió: hoy empieza la segunda quincena con bajas expectativas.



El primer indicador que impide pronosticar un exitoso final de enero son las reservas. Martilleros y hoteleros coinciden en que no superan el 40%, una cifra muy baja en relación a temporada normales.



El integrante del Colegio de Martilleros local, Rodrigo Sanz, aseguró ayer que si bien hay “un poco de recambio y generalmente viene más gente en la segunda quincena, las reservas se mantienen a un ritmo muy bajo”.



El martillero admitió que el nivel de reservas está “entre un 30 y 40” y remarcó que en los últimos días disminuyó mucho la cantidad de consultas.



A la hora de analizar los motivos de la escasa cantidad de reservas, Sanz explicó que “los valores se han mantenido así que no es una cuestión de precios”.

Además, consideró que las restricciones a la nocturnidad y el crecimiento de los casos han tenido un impacto negativo.



Si bien admitió que como por protocolo, las inmobiliarias no le alquilan departamentos a grupos de jóvenes, señaló que “toda noticia de incertidumbre genera que no se tomen decisiones”.



En tanto, afirmó que si se mantiene la continuidad en la baja de contagios “la ciudad puede tener un buen febrero”.



Para los hoteleros, el panorama no es muy diferente. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, confirmaron que las reservas no superan el 40% y que no se nota un aumento por el inicio de la segunda quincena.



Además, sostuvieron que el nivel de reservas de enero sigue “muy flojo” y que la ocupación “repunta un poco” durante los fines de semana.



En los balnearios, el nivel de reservas también es bajo. Integrantes de la Cámara de Balnearios, Restaurantes y Afines de la ciudad de Mar del Plata (Cebra) señalaron que el la ocupación de carpas y sombrillas ronda el 40% en los balnearios de Mar del Plata.



Por su parte, el presidente del Emtur, Federico Scremin destacó que se comienza la segunda quincena, pensando “en la salud y en la reactivación del sector” y se esperanzó en que “a partir de que haya más certidumbre y acompañe la baja de casos, crezcan las reservas y los alquileres”.



“Sabemos que es una temporada atípica, no la podemos comparar con la anterior. El enfoque siempre es el trabajo, recuperar el empleo y generar recursos. Por eso la importancia de los protocolos, porque eso genera que la temporada pueda continuar en el tiempo”, expresó.