Golfista “Pato” Cabrera quedó detenido: Fue denunciado por violencia de género

El golfista cordobés Ángel “Pato” Cabrera, quien fue denunciado por una ex pareja por violencia de género, fue detenido este jueves en la ciudad brasileña de Río de Janeiro a raíz del pedido de captura internacional que pasaba sobre él desde agosto del año pasado.



El deportista argentino fue arrestado por la Policía de Brasil en la capital de aquel país, por lo que deberá ser extraditado a la Argentina para afrontar el juicio por dos causas acumuladas, una de ellas por "lesiones leves calificadas y amenazas", de 2017, y otra por "lesiones leves calificada y hurtos" del 2018.



En diciembre de 2016, Cabrera, de 51 años, había sido denunciado por insultar y golpear a una joven que era su ex pareja, en una serie de incidentes ocurridos en la localidad de Villa Allende.



En agosto pasado, en tanto, la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de Córdoba había solicitado la captura del jugador de golf, después de que no se presentara para ser notificado en forma presencial sobre el inicio de uno de los dos juicios en su contra.



A pesar del pedido de la fiscal de la Cámara II en lo Criminal y Correccional de Córdoba, Laura Batistelli, en línea con la solicitud que ya había presentado el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Cristian Griffi, el golfista se había mantenido en competencia en el circuito senior de Estados Unidos.



En ese sentido, dio entrevistas a medios internacionales y en octubre, incluso, se había sometido a una intervención en su muñeca izquierda, pero nunca se presentó en la Argentina ante el pedido de la Justicia.



La policía federal de Brasil lo encontró en la zona de Leblon, al Sur de Río de Janeiro, y resolvió aprehenderlo, según informó O Globo, que agregó que Cabrera había arribado al país sudamericano el pasado 31 de diciembre, luego de haber permanecido con visa de turista en Illinois, Estados Unidos.



El “Pato” decidió irse de los Estados Unidos porque el visado se le vencía el 31 de enero.