Paranaenses en el mundo: Vive en Alemania y experimenta segunda ola de Covid-19

Sofía Martínez, una joven oriunda de Paraná, tiene 32 años y hace dos que vive en Berlín. “La ciudad me eligió a mí, llegué sin ciudadanía y pude gestionar una visa de artistas por tres años”, expresó a Elonce TV. Se dedica a la fotografía, a la pintura y el networking. Hoy en día, experimenta la segunda ola de coronavirus que se vive en Europa.



“Estamos viviendo una situación complicada, porque estamos en invierno y el frio no ayuda con la enfermedad y los números que se registran en Berlín. Solamente están abiertos los supermercados y farmacias, están habilitadas las tiendas para cubrir las necesidades básicas”, contó.



Por su parte, “los bares y restaurantes están totalmente cerrados. Las tiendas de ropas o ferreterías, solo permiten la compra online. Decretaron el toque de queda, muy estricto desde las 23 horas hasta las 06, y es algo nuevo para la ciudad porque no lo habíamos vivido anteriormente. Hay muchos controles en la calle”, dijo.



Y agregó que “las escuelas están cerradas de manera parcial, porque los educadores siguen yendo a trabajar y asisten a los hijos de los trabajadores esenciales. La salud es costosa, no es pública hay prioridades para los mayores de 80 años o las personas infectadas. La verdad es que se vive una situación complicada, y se espera que hasta abril siga igual”.



Sobre el sistema de salud, Sofía comentó que “no está colapsado, hay una margen y es gracias a las prioridades que toma el mismo sistema. Hubo muchos infectados, pero en relación, no registramos muchos fallecidos”.



En Alemania, las autoridades están aplicando la vacuna Pfizer: “Hasta el momento hay 600.000 vacunados. Tratan de aplicarle la dosis a 30.000 ciudadanos por día”.



“Berlín, es una ciudad muy solidaria, muchos ciudadanos somos artistas y Merkel no permitió que nadie quede afuera de las ayudas”, señaló.



Situación en Argentina



Al ser consultada sobre cómo ve a la Argentina con respecto a una segunda ola, Sofía, mencionó que “les puedo aconsejar que se cuiden mucho y respeten las medidas. Hay que tener paciencia y no desesperarse”, finalizó.