Jefe comunal escrachado en una fiesta clandestina: "Es un error indefendible"

El presidente de la comuna santafesina de Wheelwright, Benjamín Gianetti, fue escrachado en las últimas horas por haber asistido el pasado fin de semana a una fiesta clandestina. Pidió disculpas por el "error indefendible" y propuso generar espacios al aire libre para que se junten las personas con distanciamiento social.



Al pedir disculpas, Gianetti dijo: "No debí haber concurrido. Está fuera de todo tipo de discusión. Pido disculpas. Que esto sirva para poner en la mesa de debate las reuniones y los jóvenes porque existen; no podemos esconder la problemática debajo de la alfombra".



"Aprovechemos los funcionarios para resolver esta problemática", señaló el jefe comunal de Wheelwright sobre las fiestas clandestinas en el marco de la pandemia del coronavirus.



El dirigente radical propuso "generar espacios periódicos al aire libre con cumplimiento de protocolos para que los jóvenes puedan asistir. Nosotros trabajamos responsablemente en la pandemia. Me respalda la población".



"Esta semana había pensado ampliar el horario de bares para que no se junten en un campo o casa. ¿Con el nuevo decreto provincial qué va a pasar? Se van a quedar en el bar y se van a ir a una casa, un campo o a la ruta y la Policía los va a tener que correr de un lado a otro", concluyó en declaraciones a Canal 3 de Rosario 3.



El escrito textual de Gianetti en las redes



“Cometi un error, asistí a un encuentro de jóvenes, no debería haber ido, no lo niego ni oculto y me hago cargo. Quien esté libre de pecado, que arroje la primer piedra...

Considero también que deben habilitarse espacios seguros para reuniones de jóvenes que existen, no se pueden negar y lo mejor es que se realicen respetando ciertas normas, así lo venimos planteando desde hace un tiempo.

Reitero, cometí un error, como cualquier ser humano.

Día a día me esfuerzo por ser buen hijo y buen padre, en mi vida personal y por dejar la vida para hacer lo mejor por el pueblo en mi vida institucional.

Me gustaría que me evalúen por lo que hago al frente de la Comuna, por tener una administración ordenada, transparente, que no roba y que logro poner a Wheelwright de pie.

Esa manera de hacer política tan mezquina que tiene la oposición, la rechazo, no suma, demuestra la falta de ideas.

Errar es humano y pedir disculpas es lo que corresponde.

Les dejo un afectuoso saludo!!!”