Quini 6 de $162 millones: Habló el dueño de la agencia que vendió la boleta

Esta vez la suerte estuvo en Cayastá.. Desde la agencia "Negro El 8" de Cayastá, informaron que aún no conocen al afortunado porque todavía no se presentó en el local., que como es una persona mayor no está trabajando por el riesgo de contagio del coronavirus.El hijo del propietario contó que en el pueblo hay una conmoción muy grande y aumentó la cantidad de personas que van a la Agencia. "Hasta en un tractor llegan a jugar”, contó a. Aunque en este momento, "la única persona que sabe quién ganó, es el que tiene la boleta en la mano", indicó el dueño de la Agencia.