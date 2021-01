Transportistas cortarán rutas en Entre Ríos por el aumento de tarifas

Transportistas Unidos de Argentina (TUDA) convocó a un paro por tiempo indeterminado de transportes de carga en el país, con cortes de ruta, a partir del sábado 16 de enero. El sector reclama aumentos tarifarios tanto en fletes de granos como de hacienda y generales, además de exigir que los dadores de carga sean obligados a abonar una tarifa unificada a nivel nacional.



Se trata de un grupo de transportistas autoconvocados, que no se encuentran nucleados en ninguna de las cámaras empresarias del sector, por lo que es una incógnita el impacto de la medida. No obstante, no se descarta que monten piquetes para realizar “controles de cargas” orientados a impedir el paso de camiones con granos hacia las industrias y terminales portuarias.



Javier Erbes, integrante de TUDA en Entre Ríos, confirmó la realización de la medida de fuerza desde la hora cero del sábado con paro de actividades, y detalló las rutas de la provincia donde se realizarán los cortes: "En primer lugar se va a cortar en el Túnel Subfluvial, en ambas manos, y se está evaluando cortar también del lado de Santa Fe. Además en la rotonda de Victoria, de acceso al puente a Rosario; en Gualeguaychú en el kilómetro 53 de la autovía 14 y en la rotonda de Tala (cruce de las rutas 39 y 6)".



En esos puntos se interrumpirá el paso de los camiones de carga por tiempo indeterminado, principalmente los que transportan combustible, animales en pie y leche, entre otros. "No se va a detener a vehículos particulares", aclaró Erbes. De todos modos, admitió que la medida "provocará dificultades en el tránsito en general".



Erbes explicó a diario Uno que el sector se encuentra en una situación complicada debido al aumento de los costos: "Una goma de primera calidad está costando 90.000 pesos cada una; necesito tres fletes para comprarla. A eso se suma el valor del combustible y de la inspección técnica, que para equipos de más de 20 años hay que hacerla cada seis meses y cuesta 20.000 pesos".



A comienzos del pasado mes de noviembre comenzó a regir la última actualización por inflación de las tarifas orientativas de fletes de granos acordadas en el ámbito de la “Mesa de negociación”. Los nuevos valores de referencia –publicados en la disposición 58/20 de la Secretaría de Gestión del Transporte– comprenden, por ejemplo, para fletes de 400 kilómetros una tarifa orientativa de $ 2277 /tonelada, mientras que para una distancia de 1050 kilómetros es de $ 3503 /tonelada.