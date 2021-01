El río Paraná repuntará dentro de pocos días: por qué se tornará rojizo

El subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, Gustavo Villa Uría, se refirió a la bajante del río Paraná. Adelantó que después del fin de semana se produciría un repunte y explicó apor qué el agua tomará “un tono más rojizo”Durante el programa, el funcionario remarcó que “realizamos muchas acciones en función de esta bajante histórica que ya lleva un año. Trabajamos mucho con los hermanos de Brasil y Paraguay para mantener el río con valores que puedan permitir las tomas de agua y actividades básicas”.Remarcó que “esto ha permitido que los valores no bajen tanto como la situación hidrológica lo producía. Brasil tenía acumulada agua de años anteriores en sus embalses y la ha ido largando, llegando a niveles mínimos históricos en la actualidad, por lo que no tienen posibilidades de entregar más agua de lo que están haciendo ahora”.Villa Uría trazó una panorama algo más alentador al adelantar aque “esta situación tiende a cambiar debido a queen los estados de Mato Grosso y San Pablo, lo que nos trae aparejada una perspectiva de mejoras”.Al respecto, explicó que en la capital entrerriana el río “bajará unos pocos centímetros más hasta el fin de semana. Desde entonces empezará a. En principio con una, pero todo en el marco de la sequía extraordinaria que estamos viviendo”.Consideró en tal sentido que a partir de esta “recuperación de caudales”,en este año extremadamente seco”.Asimismo, refirió que “este es un evento extraordinario, que no es único porque hemos tenido valores menores en 1944. Son periodos cíclicos del río Paraná. A esto le tenemos que sumar las acciones producidas por el hombre como deforestaciones o quemas en islas que agravan la situación, pero esteque lo vinos mejorado gracias a las gestiones con Paraguay y Brasil, que perdió un 30 por ciento del agua que tenía en sus embalses. Esta debería sr la época de crecida del río Paraná, pero estamos en los niveles más bajos”.“Tratamos de mantener las tomas potables, porque hay más de 5 millones de personas que se abastecen del río Paraná. Se pudo garantizar el abastecimiento de agua potable como prioridad número uno”, dijo el subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación aAcerca de la flora y la fauna, admitió que “están sufriendo impactos muy fuerte, sobre todo el recurso pesquero, debido al poco caudal del río, lo que hace que cualquier elemento de pesca lo ponga en más riesgo. Pero las especies naturales están adaptadas a estas situaciones de estiaje, pero no lo están a lo que ha realizado el hombre en el curso de agua, lo que agrava el impacto”, advirtió el funcionario.