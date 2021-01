“Tomen conciencia de lo que está pasando”: el mensaje de un policía en un tren

El policía concientizador en el tren Sarmiento. pic.twitter.com/xqfPby031K — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 13, 2021

El oficial de la Policía Federal viajaba en el Ferrocarril Sarmiento y reclamó para que la gente use bien el barbijo, preocupado por el aumento de contagios de coronavirusLos mensajes de concientización que buscan divulgar las medidas de prevención y cuidado por la pandemia de coronavirus se han vuelto más que comunes en estos tiempos, y el discurso de un oficial de policía en un vagón del tren Sarmiento se volvió un ejemplo viral de esto."Por favor, les pido que se coloquen el barbijo como corresponde. La persona que no lo tenga colocado lo voy a bajar de la formación, sea blanco, amarillo, negro, violeta o de la raza que sea. Mujer, hombre, no me interesa", advirtió el efectivo de la Federal a los pasajeros que viajaban en el tren de Buenos Aires.El hombre siguió: "Si a esa persona no le interesa el otro, yo se lo voy a enseñar para que empiecen a tomar conciencia de lo que está pasando".Comprometido con lo que estaba diciendo, en un momento el oficial le pidió silencio a un vendedor ambulante que se encontraba también en la unidad: "Señor, estoy hablando".El policía quiso manifestar su preocupación por el aumento de casos de covid-19 y la falta de conciencia social, por lo que le pidió a los pasajeros que "empiecen a mostrar colaboración, esencialmente en el transporte público que es el peor lugar de contagios".Agregó que lo que estaba haciendo "va más allá" de sus funciones y aseguró: "Cuando subo a las formaciones abro las ventanas. Siempre tienen calor, no pueden respirar y no abren las ventanas", dijo a modo de reclamo.Por último, terminó hablándole a los más jóvenes: "Espero que no llegue, pero dentro de un mes cuando estemos en la segunda ola, especialmente los más jóvenes, piensen en sus padres, en sus abuelos, porque se van a divertir dos minutos y ellos van a terminar con mucha suerte en un hospital con un respirador artificial".Una vez que terminó de hablar, el policía se retiró del centro del vagón entre aplausos de los pasajeros.