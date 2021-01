“Vemos un relajamiento porque la gente estaba cansada de tanto aislamiento”

En toda la provincia se está dando un aumento de casos de coronavirus y la ciudad de Gualeguay no es la excepción. Con una ocupación de camas en terapia intensiva del 60 por ciento, desde el hospital San Antonio manifestaron su preocupación por la situación epidemiológica y pidieron a la población seguir manteniendo los cuidados y aislarse ante la presencia de síntomas para evitar más contagios.de, Jorge García, director del nosocomio, recordó que la ciudad “pasó de ser un lugar de circulación activa a no tenerla hace dos meses, lo cual fue satisfactorio para la población, pero hace aproximadamente un mes, empezamos a notar un aumento progresivo de casos, sobre todo en la etapa previa a las fiestas”.“Ahora continuamos con un crecimiento exponencial de casos y la cantidad de consultas en guardia por cuadros compatibles con coronavirus. La situación es difícil”, destacó.Y agregó que “como pasa en todos lados, la causa del aumento de casos tiene que ver, en un porcentaje bastante alto, con el tema de las fiestas, las juntadas y reuniones, pero también con el agotamiento de la gente y la falta de tomar cuidado o mantener los cuidados recomendados”. Si ante cualquier síntoma la persona se aísla eso disminuiría la cantidad de contagios, remarcó.Por su parte, Gonzalo Jáuregui, director adjunto del hospital San Antonio, afirmó que “vemos un relajamiento de la sociedad porque la gente estaba cansada de tanto aislamiento y las juntadas, además de las fiestas, han llevado a que aumente el número de casos”.Sobre la ocupación de camas, García indicó que en la unidad de terapia intensiva es del 60 por ciento, y un 40 por ciento de ocupación en la sala de clínica de aislamiento covid. Aproximadamente hay 15 pacientes positivos por día y unas 130 personas activas.En este sentido, apelaron a la responsabilidad social e individual para que no se retroceda de fase o tener que tomar medidas extremas, como sería volver al aislamiento.Finalmente, Jáuregui habló sobre el trabajo del personal de salud, y dio cuenta que en el nosocomio “después de un año de desgaste físico y psicológico, no hay mucho recambio de médicos de terapia, es más, tenemos menos profesionales porque se han ido y en clínica médica tenemos un plantel muy corto. Además no hay enfermeros suplentes y todos siguen haciendo un esfuerzo extra”.