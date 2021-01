Médico que prescribió dióxido de cloro no era neurocirujano ni podía ejercer

El médico que le prescribió un tratamiento no autorizado a un paciente con Covid-19 grave en un sanatorio porteño no es neurocirujano, no tenía la matrícula al día para poder ejercer la medicina ni su consultorio contaba con la habilitación correspondiente.



Así surge de la investigación que avanza en el Ministerio de Salud de la Nación sobre Dante Converti, que le prescribió y administró a Oscar García Rúa, de 92 años, dióxido de cloro e ibuprofeno inhalable durante su internación en el Sanatorio Otamendi luego de un fallo a favor de un amparo presentado por familiares del paciente. El lunes pasado, el paciente falleció.



Ayer, a las 15, inspectores de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras se presentaron en el consultorio para relevar las condiciones en que el profesional estaba prestando sus servicios. Converti se negó a recibirlos, lo que es motivo de inhabilitación. De inmediato, se solicitó la asistencia de personal de la Policía Federal Argentina, que notificó al juzgado federal de turno, a cargo de Sebastián Casanello.



El juez libró una orden de allanamiento urgente y los inspectores pudieron ingresar al consultorio, donde se secuestraron recetas de otros pacientes, medicamentos de administración por vía endovenosa y otros productos, que se precintaron para su análisis.



"La principal irregularidad detectada es que el consultorio no estaba habilitado y publicitaba sus servicios en una página on line que no estaba autorizada por el Ministerio de Salud, además que se presentaba con especialidades médicas no acreditadas debidamente. No es neurocirujano -explicaron a La Nación fuentes que participan de la investigación. Tampoco había renovado la matrícula, por lo que no podía ejercer al momento de indicar los tratamientos."



El Ministerio de Salud extendió el plazo de renovación de las matrículas por la pandemia. Sin embargo, Converti ya tenía vencida su matrícula nacional (50.660) desde antes de la emergencia sanitaria por Covid-19. Aun así, siguió ejerciendo la medicina y prescribiendo tratamientos, de acuerdo con la documentación hallada en su consultorio de esta ciudad, donde también es su domicilio particular. Ayer, los inspectores clausuraron el lugar.



"Lo más probable es que surja de la investigación que no reunía las condiciones adecuadas para ofrecer los tratamientos que brindaba. Queremos determinar a cuántas más personas trató."



Converti se presenta como neurocirujano y especialista en medicina ortomolecular, terapia neural, ozonoterapia y medicina biológica. En sus recetas, hay dos matrículas: la nacional y una provincial (26.932), que corresponde al Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires-Distrito II (Avellaneda). En una consulta pública al Registro Federal de Profesionales de la Salud y del Colegio de Médicos bonaerense, aún aparece con las matrículas "activas" habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires.