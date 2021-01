Covid en Gualeguaychú: “La sociedad se relajó y se generó un cúmulo de casos”

Sociedad Difunden video de la terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú

El director del hospital Centenario de Gualeguaychú, Eduardo Elías, calificó como “compleja” la situación generada en el nosocomio a partir del “crecimiento exponencial” de los casos de coronavirus, lo que derivó en un alto porcentaje de ocupación de camas.En declaraciones al programade, señaló que esto se da tanto en el nosocomio como en los efectores privados, puesto que “hemos generado un circuito de derivación a Gualeguay y Concepción del Uruguay, como lo hicimos el lunes con un paciente”.Elías señaló que el video que circuló sobre la situación en la terapia intensiva del hospital “se filtró” y opinó que “no es la forma de concientización”.Enseguida el profesional añadió que “hay varias personas aisladas del sector sanitario, que nos están haciendo falta en lugares críticos”, pero “el fin no justifica los medios, por lo que debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo, fortaleciendo el sistema sanitario. Un video no va a cambiar mi forma de pensar. Hay que trabajar desde lo sanitario, porque no se generado en Argentina la situación de tener que elegir a quien le pongo un respirador y a quien no. Sin el auto cuidado no hay sistema sanitario en el mundo que pueda sostenerse”, alertó.Asimismo, el funcionario expresó que “la sociedad se relajó mucho y esto generó un cúmulo de casos. Estamos en una aparente meseta, pero tan alta que nos genera situaciones muy críticas como la del lunes por la noche, cuando tuvimos que derivar a una persona a Gualeguay”.No obstante, declaró que “la expectativa que tenemos es que para fin de esta semana o la que viene empiece a descender la curva de contagios, pero no podemos hacer futurología”.“La respuesta sanitaria está”, recalcó Elías, aunque admitió que la situación se complica cuando hay, como en la actualidad, parte del personal aislado.Finalmente, comentó que “hemos propuesto una restricción de actividades que no impacte tanto sobre la economía de la ciudad. Se está armando un informe para ver si se autoriza”.El Nodo epidemiológico del Hospital Centenario reportó hoy 54 nuevos contagios de Covid-19 en la ciudad de Gualeguaychú, de los cuales seis fueron confirmados por nexo epidemiológico y 48 por hisopado positivo. No se descartaron muestras.Además, se detectaron tres casos positivos en Pueblo Belgrano, nueve en Larroque, dos en Urdinarrain y dos en Aldea San Antonio.De los 4.900 contagiados desde el inicio de la pandemia en el departamento, 3.519 ya se recuperaron, 1.304 continúan cursando la enfermedad y 75 fallecieron.Hay 188 casos en estudio en el departamento y el tiempo de duplicación de casos es de 38 días. En tanto, las personas en aislamiento preventivo y obligatorio son 2.565.