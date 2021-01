Suero equino hiperinmune: “juega un papel clave en la pandemia”, dijo Domínguez

El suero equino hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de coronavirus, que la Anmat aprobó a fines de diciembre, estará disponible a partir de este lunes para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o ministerios de salud que así lo soliciten.El laboratorio DominguezLab colaboró con Inmunova en el tratamiento con suero equino para tratar a pacientes de coronavirus, sobre este tema, Mario Domínguez, representante de DominguezLab, dijo aque “es un paso más para los que venimos siguiendo este desarrollo argentino desde marzo. Es una herramienta con la que no se contaba al principio de la pandemia y va a jugar un papel clave para desestrezar el sistema de salud ya que uno de sus beneficios, es reducir la mortalidad y los usos de terapia intensiva y respiradores mecánicos”.Según contó Domínguez, para este producto no fueron solo nueve meses de trabajo intensivo, sino que viene desde mucho tiempo atrás, “se reformuló el proyecto para captar el covid-19, y junto con Inmunova nos apoyamos en tres tipos de estudios, para determinar la eficacia del producto”.“Es algo histórico en nuestra empresa, es un pequeño grano de arena para colaborar en la pandemia, para que todo mejore y se comience a normalizar todo”, manifestó.A su vez, agregó que “nosotros tenemos como premisa que `la oportunidad favorece al que está preparado´, nadie podría haber empezado con una solución si no estaba en movimiento en este campo, no todos los países pudieron reaccionar de esta manera y Argentina cuenta con una herramienta propia que va a ser muy demandada”.