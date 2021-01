Reclaman sanciones penales para responsables de fiestas clandestinas

La intención de los responsables de las áreas de Seguridad y Control de la ciudad de Rosario, en el inicio de esta nueva etapa de restricciones sanitarias por la suba de casos de coronavirus en todo el país pasa por jerarquizar, potenciar y profundizar la actuación de los fiscales, con los principales focos de atención ubicados en los encuentros en el río, las fiestas clandestinas, y la circulación nocturna.



El intendente, Pablo Javkin, remarcó ayer que la idea de los operativos conjuntos que se van a implementar en la ciudad es que “la Municipalidad intervenga en los espacios públicos y los fiscales en los privados”. Esta apuesta pretende brindar, y hacer más rápidas y efectivas, las herramientas para controlar las fiestas o reuniones clandestinas, que “muchas veces se dan en lugares privados”. Y advirtió: “Pediremos sanciones penales para los responsables de este tipo de situaciones”.



En un marco de fuertes críticas del sector gastronómico, y con refuerzos en la cantidad de agentes policiales y municipales para llevar adelante los dispositivos de control, desde las cero de ayer ya rigen las restricciones para circular de noche en la provincia, de lunes a viernes entre 0.30 y 6, y sábados, domingos y feriados entre 1.30 a 6.



“El Estado no puede ingresar en un domicilio si no tiene una orden de fiscales o jueces. Por eso, para acelerar esas instancias, ya estuvimos en contacto con referentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y les trasladamos esta preocupación. Eso será importante para prevenir las fiestas clandestinas”, se encargó de remarcar Javkin, en relación a los lineamientos que perseguirán los operativos de fiscalización.



En la mañana de ayer, se desarrolló una importante reunión en la sede de gobernación en la ciudad, del que participaron el intendente Javkin, y autoridades del Ministerio de Seguridad provincial, el Ministerio Público de la Acusación, y de las fuerzas federales. Allí se coordinaron las estrategias de supervisión de las restricciones sanitarias que impone esta nueva etapa.



Javkin señaló que “la idea es no afectar a la actividad económica”, y advirtió que “hay un crecimiento de casos en el país y en el mundo. Y eso se puede seguir dando y puede obligar a mayores restricciones. Pero tenemos que prevenir en los lugares donde se están dando en mayor manera. No hay duda que tienen que ver con este tipo de encuentros clandestinos”.



Sobre este escenario de inquietudes que generan las conductas de una parte de la sociedad que participa de estos encuentros clandestinos, y sus posibles consecuencias, Javkin apuntó que “este virus es difícil de predecir. Se decía que en el verano no habría circulación. Y estamos teniendo un incremento de casos en enero y con temperaturas muy altas. El virus circula cuando nosotros circulamos. Al virus lo frenamos con la vacuna y con menos circulación. Puede haber controles, pero hay que cuidarse más y encontrarse con menos gente. Y si nos encontramos hay que aplicar los protocolos sanitarios. Hay que entender que la pandemia no terminó y el virus sigue circulando”.



Imágenes que indignan

En ese marco, el intendente admitió sus preocupaciones por las aglomeraciones que se dan en las islas, sobre todo los fines de semana. “Las imágenes que se ven afectan la moral del resto de la sociedad que cumple con los protocolos; se indigna y con razón”, comentó el jefe del palacio Vasallo.



Y profundizó: “Hay gente de Rosario que organiza esos encuentros, y hay gente de Rosario que cruza a las islas solo para esos eventos, usando muelles clandestinos o de otras localidades de alrededor. Son entendibles ciertas necesidades, pero esto no se puede permitir. Ya hablé con la vicegobernadora de Entre Ríos ya que las islas están en su jurisdicción. Y veremos qué podemos hacer desde acá”.



“Vamos a una intensificación de controles, no solo de la circulación nocturna sino de los que organizan las actividades masivas que violan la cuarentena. Los controles serán dentro de los márgenes del decreto, pero no serán meramente administrativos, también habrá sanciones penales”, advirtió el mandatario local.



Los operativos de control se intensificarán y se desarrollarán de manera conjunta con agentes policiales y municipales, para verificar el cumplimiento de esta nueva normativa, que implica la prohibición de circulación nocturna. Y los puntos de fiscalización seguirán desplegándose en distintos puntos de la ciudad, tanto en el centro como en los barrios, y se dispondrán de manera sorpresiva.



Estas medidas impulsadas desde Nación, Provincia y Municipio, persiguen el objetivo de bajar la curva de contagios de coronavirus.



"Iremos contra los organizadores"

Ante el pedido de sanciones penales que estableció ayer el intendente, el fiscal Schiappa Pietra destacó ayer que se están llevando adelante varias investigaciones en relación a este tipo de encuentros, y que profundizarán esta dirección. “Iremos contra las estructuras que organizan esas fiestas y seremos inflexibles”, aseguró.



En relación a los montos de las multas que se pueden implementar por este tipo de infracciones, precisó que “las sanciones penales prevén períodos cortos de prisión, que dependen de los antecedentes que tengan estas personas. Nosotros queremos ir con todo lo que implica la aplicación de la ley, y no vamos a ser flexibles en esto”, aunque aclaró que “no es lo mismo organizar un evento de este tipo que participar”. Y puntualizó: “La idea es ser muy efectivos e inflexibles en la aplicación de la ley”.



En tanto, el subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad provincial, Alberto Mongia, resaltó tras el encuentro de ayer que “vamos a trabajar para que sean procesados los organizadores, vamos a ir de manera muy dura contra estos personajes”. (La Capital)