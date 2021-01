Vivió en Hogares y pide ayuda para trabajar: "Busco ganarme la vida y progresar"

Sociedad Vivió en Hogares de Niños y necesita una ayuda para salir adelante trabajando

Carlos es un joven que vive en Viale y su vida no ha sido fácil. Desde muy pequeño vivió en diferentes hogares de menores y fue separado de sus hermanos, pero nunca perdió las ganas y esperanzas de salir adelante.Después de estar hasta su mayoría de edad en la Residencia de Jóvenes "Roque Sáenz Peña" de Viale, Carlitos pudo alquilar una casa pequeña en dicha localidad. Para sustentarse, hoy por hoy vive de changas y trabajos esporádicos.Carlos, desea dedicarse a cortar el pasto y realizar mantención de jardines, pero necesita ayuda para poder adquirir las herramientas, "tengo una cortadora de pasto pero está rota", dijo a"Pido ayuda de lo que se pueda, me vendría bien una motoguadaña, porque gasta menos, lo único que quiero es ganarme la vida y salir adelante", resaltó el joven. Además, Carlos contó que realizó cursos de electricidad y también trabaja de eso.", valoró.Sobre su historia de vida, dijo que "con mis cinco hermanos cuando éramos chicos tuvimos una vida un poco fea, pero siempre salimos para adelante"."Ahora con tres no nos podemos ver, pero espero que más adelante nos podamos reencontrar", sumó.Carlos relató que vive solo con un hermano y alquila en Viale una casa, "a una de mis hermanas la adoptaron, otra vive con unos tíos y la restante se encuentra en una residencia de menores".

"Mi sueño es poder formar una familia, darle lo mejor que pueda y no abandonarlos"

Al finalizar, el joven valoró que "no hay que ponerse mal por todo lo que pasa, hay que tener esperanzas que se puede seguir adelante".Los interesados en ayudar a Carlos lo pueden hacer a través del teléfono