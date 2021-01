Comienza otra etapa de restricciones para circular en Rosario

Tras la reunión entre las autoridades de la Unidad Regional II y la secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad, se decidió reforzar la cantidad de agentes que supervisarán el inicio de esta nueva etapa de restricciones sanitarias. Desde las cero de hoy, comenzará a regir en la provincia la prohibición a la circulación vehicular y peatonal nocturna para todas aquellas actividades que no sean esenciales. Esta determinación se implementará de lunes a viernes (inclusive), entre la 0.30 y las 6, y sábados, domingos y feriados entre la 1.30 y las 6.



La medida levantó fuertes críticas en el sector gastronómico de todo el país, quienes entienden que esta decisión afectará su funcionamiento, luego de un año repleto de complicaciones económicas y financieras que impuso la pandemia por el coronavirus.



Las polémicas protagonizadas por dueños de bares, restaurantes y heladerías, entre otros, estuvieron relacionadas al vehemente reclamo que hicieron los representantes de la Asociación Empresaria, con la intención de preservar las fuentes laborales y la actividad comercial, puesto que durante el año pasado fue uno de los rubros más castigados por la pandemia al tener que disminuir la atención presencial.



Según deslizaron las autoridades locales, los operativos de control de desarrollarán de manera conjunta con la policía, para verificar el cumplimiento de esta nueva normativa, que implica la prohibición de circulación nocturna. Y los puntos de fiscalización se desplegarán en distintos puntos de la ciudad, tanto en el centro como en los barrios, y se dispondrán de manera sorpresiva.



Estas medidas impulsadas desde Nación y Provincia, persiguen el objetivo de bajar la curva de contagios de coronavirus, en el presente marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo). En este marco, todos los locales gastronómicos y actividades afines tendrán que continuar con las acciones de prevención y cumpliendo los protocolos sanitarios respectivos.



En este escenario, las actividades habilitadas tendrán que ajustar sus horarios de funcionamiento a las nuevas disposiciones, excepto que se trate de aquellas definidas como esenciales en la emergencia por las normas nacionales o provinciales.



Desde el sector empresario elevaron fuertes cuestionamientos y subrayaron que en los últimos días el mayor foco de contagios se produjo durante los encuentros afectivos propios de los festejos de fin de año, y las reuniones donde hay mayor concentración de gente, sin distanciamiento ni cubrebocas.



Ante este panorama, las autoridades del gobierno provincial se encargaron de aclarar que pueden llegar a disponer mayores restricciones, o la suspensión temporaria de actividades habilitadas, si las condiciones epidemiológicas y sanitarias de alguna localidad santafesina así lo exige.



Desde la Casa Gris adelantaron que la decisión provincial regirá como mínimo hasta fin del mes de enero.



No afectar actividades

Los lineamientos que cumplirán los agentes policiales y municipales buscarán no afectar el desarrollo de las actividades comerciales que hasta la fecha estaban habilitadas, y que la mayoría concluye antes del horario de comienzo de restricción a la movilidad. Desde la Unidad Regional II remarcaron que velarán por el cumplimiento de las normas dictadas previamente en el marco de la emergencia sanitaria. Advirtieron que harán cesar la infracción, y pasarán lo actuado a la Justicia.



Ante este cuadro de situación sanitaria general, las autoridades municipales y comunales están habilitadas para poder disponer en sus respectivos distritos, mayores restricciones a los horarios de circulación nocturna. Siempre con consulta previa con el Ministerio de Salud provincial.



"No es culpa de esta actividad"

Los principales referentes del rubro gastronómico criticaron de manera enfática las medidas restrictivas impuestas. Desde Uthgra indicaron que "las nuevas medidas vulneran no solo la libertad individual de todo ciudadano de trasladarse dentro del territorio argentino, sino que atenta claramente contra la libertad de trabajo de la actividad que más ha sufrido durante esta pandemia. Hemos soportado nueve meses de inactividad con la pérdida de más de 60 mil puestos de trabajo y miles de establecimientos que nunca más abrirán sus puertas; familias enteras padeciendo todo tipo de necesidades ante la falta de trabajo".



"La propuesta de cierre de restaurantes y bares, y prohibir la circulación de los ciudadanos resulta totalmente injustificada, porque no son el foco de incremento de los contagios que hemos venido sufriendo en los últimos días", remarcaron desde el gremio gastronómico a nivel nacional.



"Al contrario, los precisos y exhaustivos protocolos de salubridad y control para prevenir la propagación del coronavirus que el sector desarrolló y, la capacitación a nuestros trabajadores en esta nueva realidad, demuestran que la actividad gastronómica no constituye un foco de contagio de la enfermedad", resaltaron. (La Capital)