Rebrote y restricciones: dicen que "el impacto no fue tan fuerte" en el turismo

El presidente del Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú, José Luis Alfaro, manifestó que el rebrote del coronavirus no tuvo un impacto "tan fuerte" en la caída de reservas y en el movimiento turístico en dicha ciudad."Hay una interesante cantidad de turistas, he hablado con varios prestadores del sector y en la cantidad de reservas que teníamos durante la semana, en medio del bombardeo de noticias sobre las restricciones, el impacto no fue tan fuerte", expresó.Alfaro agregó que "hay un número muy interesante para lo que es la semana, lo que años anteriores no se daba tanto. Lo mismo para el resto de enero, seguimos siendo uno de los destinos más elegidos a nivel nacional. Nos da una enorme alegría, nos siguen eligiendo"."Vamos a intentar contrarrestar ese bombardeo con alguna información respecto del cumplimiento del protocolo y los hoteles", insistió en declaraciones a Radio Máxima.En cuanto a la restricción horaria, con el cierre obligatorio a la una de la mañana, Alfaro dijo que "los patios cerveceros se ven afectados por la restricción horaria, ya que siempre trabajan más allá de la una de la mañana. Tienen un impacto pero es menor a que si hubieran cerrado a las once de la noche. Ellos preferirían un horario más extendido, pero hemos escuchado a nuestros médicos con enorme preocupación".Además, subrayó que "el rebrote no se ha dado por el turismo, sino por nuestro mal comportamiento como gualeguaychuenses".