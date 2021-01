Islas del Ibicuy: Se produjo un incendio en una sala del Hospital Behring

Un incendio se generó en horas de la tarde de este viernes en la Sala de Rayos del Hospital Behring, en el Departamento Islas del Ibicuy.Según se informó adesde el nosocomio, personal de guardia informó que se sentía olor a quemado en ese lugar.Se dio aviso a los Bomberos y luego intervino la Policía para determinar cómo inició el fuego.Esteban Carmona, bombero, expresó aque "el incendio se dio en la sala, fuimos enseguida a intervenir. Sofocamos el incendio en minutos, por lo que no pasó a mayores. Se quemaron papeles, placas y parte del tendido eléctrico"."La habitación es chica, de 3x2 quizás. No había nadie adentro en ese momento. Una dotación de cuatro bomberos llegó al lugar para colaborar. Es un lugar que está lejos de la sala de internación", agregó.Afortunadamente no se afectó otra sala ni hubo personas heridas.