Video: Médico renunció y dijo: "No voy a seguir corriendo riesgos por inconscientes"

El Dr. Marcelo Lemus, médico de Guardia del Hospital de San José, del Departamento Colón, renunció este viernes luego de tener una jornada "complicada" y pidió a la gente "tomar conciencia" de lo que implica el covid-19 y sus consecuencias.



"Desde las 8 de la mañana y hasta las 15 hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de covid, más las urgencias, más la necesidad de atender a toda la población de San José. El hospital es el único medio de atención público que tienen. La mayoría de la gente no tiene cobertura social y acude al hospital", relató.



En ese sentido, anunció que renunció a la guardia. "Lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que, si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes, va a terminar mal", dijo.



Recordó que "el gobierno comenzó con las restricciones, pero ese no es el tema". Expresó que "la gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de Salud está cansada. Yo soy uno de esos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes e irresponsables que no saben que esto es grave y serio. Han muerto cantidad de médicos, enfermeras y personal de Salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento. Así no se puede trabajar".



Renuncia de varios profesionales de la Salud



Por otro lado, la periodista Marcela Ferreirós comentó a Elonce que "entre Colón y San José ya renunciaron siete médicos. El Dr. Lemus fue el último, está por cumplir 69 años. En la guardia lo saturaron. La semana pasada estuvo tres días de guardia, esta semana iba dos. Ve que no hay control, que la gente no toma conciencia, llegan con síntomas muy avanzados a la guardia, a las 00".



"Hay otros hechos que atender también, no solo el covid-19. En nuestra ciudad a los médicos la ciudadanía les tiene mucho respeto. El Dr. Lemus vive en Colón, es urólogo. Los médicos están saturados", agregó.



El médico "había sido vacunado este jueves. Todos lo conocemos. El Dr. tiene razón en lo que dice, esto se está dando en todos lados, van a la consulta muy tarde y se complica todo. La gente va y no dice la verdad, después caen tres o cuatro personas con el virus". Elonce.com