Concordia: sector gastronómico se manifestó contra las nuevas restricciones

Durante la mañana de este viernes, representantes de bares, cervecerías y gastronomía de la localidad de Concordia se manifestaban en las puertas del municipio. El motivo fue por estar en desacuerdo con las nuevas medidas de restricción horaria producto del "toque de queda sanitario" que comenzó a regir en la madrugada de hoy."Lo que sucedió hoy es un punto de inflexión porque ya no soportamos más la situación. Venimos de seis meses golpeados, no tenemos margen de ganancia y si seguimos así vamos a tener muchas familias en la calle. Estamos pagando los alquileres y servicios atrasados, no podemos más", apuntó.El viernes por la madrugada, comenzó a regir en Concordia el "toque de queda sanitario" que restringe el horario de circulación en la ciudad desde las 00.30hs hasta las 6.00hs.Con respecto a la situación que se vive, Maximino señaló que "la gente necesita sociabilizar, y nuestro horario de trabajo es después del horario de comercio, anoche pudimos trabajar hasta las 21, en qué momento va a ir la gente a nuestros bares"."Estamos trabajando con protocolos aprobados por la municipalidad, cumplimos las medidas y el contagio no se producen ahí. Nosotros cerramos y las personas se van a la costanera o alguna fiesta clandestina", finalizó.