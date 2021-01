Alimentación en verano: cómo mantener hábitos saludables en vacaciones

El verano es una de las épocas más difícil para llevar a cabo una buena alimentación, las reuniones, fiestas y noches de calor son tentadoras para comer y tomar cosas que afectan a nuestro organismo. La nutricionista Florencia González, brindó ante Elonce TV una serie de consejos para mantener los hábitos saludables en verano."A fin de año, las personas se plantean nuevas metas y una mejor calidad de alimentación es una de ellas. Ahora en enero, es cuando nos ponemos a pensar como hacerlas", explicó González.Según detalló la nutricionista, en verano siempre es más complejo comer sano, ya que muchos "se tientan con picadas, salidas y comidas en reuniones." La calve es hacer las cosas bien durante el día para tener un permitido durante la nocheEn este sentido agregó que "lo importante es ir organizando las comidas, sin dejar de tener esas reuniones y cenas que disfrutamos"."En el verano tenemos la ventaja que hay muchas frutas y verduras de estación y algunas son económicas. Hay que tomar mucha agua, hacerlas más livianas durante el día, siempre mantenernos enfocados en la meta que nos propusimos", resaltó.Y continuó: "en enero se puede consumir, sandía, melón, durazno, peras, todo lo que sea colorido. Todos debemos saber qué es lo que nos hace bien y que no, parta hacer elecciones inteligentes a la hora de comer", apuntó.Sobre las bebidas alcohólicas dijo que "la cerveza nos deshidrata y lleva muchas calorías al cuerpo que no tienen ningún nutriente. El organismo metaboliza el alcohol como una grasa y es ahí cuando salen un montón de lípidos que aumentan los triglicéridos y el colesterol. Es clave hidratarse con agua para restablecer los niveles y que la ingesta de alcohol no sea diaria. Lo mismo pasa con las gaseosas que tienen mucha azúcar".En tanto "la cerveza sin alcohol no tiene la composición de que por cada grado de alcohol se suman siete calorías que se suman en 100 mililitros, pero si tiene azúcar", detalló.Además, sumó que "para llevar una vida sana, es fundamental realizar actividad física"