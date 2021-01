Consultas por cuadros febriles en Gualeguaychú superaron al registro de agosto

Sociedad Reportaron 590 casos de coronavirus y ya son más de 34 mil en la provincia

Reporte 2820

"Los números de esta jornada confirman que la curva sigue ascendiendo: Tenemos 121 casos en el departamento y 99 casos en nuestra ciudad confirmados como positivos. Ayer tuvimos 100 consultas en la unidad de febriles, cuando durante el ASPO en el mes de agosto no llegábamos a las 80 consultas. Hemos superado los peores índices de la pandemia en la ciudad", explicó el director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Dr. Eduardo Elías."Todo refuerzo en el mundo, no ha sido capaz de frenar el avance del virus, lo que lo hace es la conducta de cada uno de nosotros. Llegado el momento, nadie va a querer estar en la situación de no tener cama para internarse en el hospital", remarcó.Sobre el anuncio de nuevas medidas, Elías señaló al sitioque "un paquete de medidas con ciertas limitaciones puede estar bien, desde lo sanitario. Sobre la restricción del horario nocturno, ayer en la reunión con el comercio nos dijeron que si se cierra a partir de las 00.30 hay una afectación menor a si se comenzara con el cese de la circulación de personas a las 23. Esto es razonable. También nos parece que una opción volver a la autorización de reuniones para 10 personas".Por último, reforzó: "Instamos al aislamiento voluntario, pero es necesaria alguna normativa que demuestre a la sociedad que no solo se trata de números. Cabe la posibilidad de que esto sea un brote que esté relacionado a los encuentros de fin de año y que en 10 días estemos hablando de otra cosa, ojalá, pero lo que vemos hasta el momento es una curva ascendente. Necesitamos que la gente entienda la gravedad de la situación".