Sonidistas prometen ser "una alternativa segura a las fiestas clandestinas"

Disk Jockey, sonidistas, iluminadores y animadores de Entre Ríos reiteraron el pedido para que los habiliten a trabajar. Rodrigo Veit, uno de los 20 trabajadores nocturnos que es parte del reclamo, asostuvo que el sector es una "alternativa a las clandestinas" que se realizan cada fin de semana en las zonas rurales de la provincia."Se piensa que cerrando boliches o locales habilitados se evitan las fiestas clandestinas, que es lo que más preocupa, porque la realidad indica que no es así", apuntó el DJ al tiempo que explicó: "Más allá de no poder trabajar hace casi un año, reclamamos que se revea el tema de las fiestas clandestinas porque son peligrosas, porque se hacen en zonas rurales, en áreas oscuras y sin el más mínimo control sanitario. Son peligrosas porque escapan de los ejidos municipales y no hay controles policiales ni municipales para los que regresan con un trago de más"."Estas fiestas no son clandestinas porque las autoridades están al tanto, y eso es lo que más preocupa", alertó. Según explicó, los responsables de las comunas argumentan "que los municipios se basan en el DNU nacional que estableció fiestas al aire libre de hasta 100 personas"."Porque no se habiliten los boliches, no es que los jóvenes se dejarán de juntar", insistió el joven al lamentar que el sector no tiene esperanzas de volver a trabajar, al menos en el corto plazo. "Algunos colegas tuvieron que rebuscárselas, otros tuvieron que vender equipamiento para poder subsistir", refirió.El reclamo de los trabajadores nocturnos se basa en que "por no habilitar boliches, los jóvenes van a las fiestas clandestinas". Es por eso que insisten a las autoridades para que "habiliten los boliches con los protocolos de cuidado".