Para el turismo, las restricciones nocturnas "son mazazos en medio de la agonía"

Luego de más de nueve meses sin poder desarrollarse la actividad turística, hace un poco más de 30 días que se reactivó y su recuperación se da de manera paulatina. Ante las posibles restricciones nocturnas que se impondrán en el país, la Cámara de Turismo, ve con "gran preocupación" estas medidas."Son mazazos en medio de una agonía, claramente no fuimos culpables en nuestra actividad. Estuvimos cerrados desde marzo y sin embargo hubo circulación comunitaria del virus, aumento de contagios, lo que demuestra que el turismo no causó esto. Además, se preparó para estas vacaciones con la preparación del personal, para empezar a tener una salida económica a la crisis", resaltó el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Héctor Viñales, aEn este sentido, argumentó que en los locales de gastronomía y hotelería se llevan cabo los protocolos, de cuidados, sin embargo "en otras actividades que tienen que ver con la informalidad, como las fiestas clandestinas no"."El nuevo DNU que aún no sabemos qué estado legal tiene, ataca en dos puntos: si se llega a cerrar a las 23 horas la gastronomía pierde un turno, los argentinos son de salir tarde y si además no se puede circular va a ser una complicación para los empleados. Además, hay una clara falta de previsibilidad, las personas preparan sus vacaciones en función de normas claras, si los primeros días de enero, luego de trabajar en todos estos puntos de vacaciones, van a perder horarios las personas van a comenzar a retrotraerse", sentenció Viñuales.A su vez aclaró que "hay muchas actividades que nos van a tener una devolución de los que se ha venido sufriendo. Estamos en un momento clave, se acaban los ATPS, y si se ponen horario de cierre a las 223 son dictámenes finales de una historia que ya las conocemos, después de ocho meses de estar cerrados, comenzar lentamente a salir, por más que se vea un movimiento en el último mes, se tiene que tener en cuenta el gran endeudamiento que ya se tiene"."Entendemos la problemática de la pandemia, pero nos tienen que escuchar y ver como nos podemos ayudar para que nuestro sector no termine en quiebra. Si acá no hay una ayuda para el mes de enero, no vamos a pasar de ese mes, porque el 90 por ciento depende de la temporada y la ocupación está en un 25 por ciento como la Costa, Córdoba, y Bariloche", resaltó.Consultado sobre las localidades que anunciaron que no van a respetar esta normativa, Viñuales, explicó que "estamos relevando muchas provincias y están esperando el dictado del DNU, hay muchos intendentes van a defender poner otro horario para reglamentar. Siempre teniendo en cuenta los cuidados del caso, no en horarios que afecten, pero hay que regular las actividades, en vez de los horarios"."Hay que sentarse con los sectores de la producción y dialogar, porque no tenemos la capacidad económica para bancar un cierre de la actividad. En el tema del horario nunca tuvimos participación, solo comunicación con el ministro de Turismo y él está haciendo llegar las propuestas a nivel nacional", mencionó."Sabemos que no es fácil conciliar con todos los sectores, porque cada uno defiende lo suyo, pero acá hay en juego cientos de puestos de trabajo. Enero y febrero era clave para que un sector logre recuperarse", declaró.Finalmente, Viñuales sentenció que "nuestra actividad no es el vector que genera los contagios, hay que tener otra visión. No es cuestión de prohibir, porque hay que pagar los sueldos".