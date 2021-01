"Si nos obligan a cerrar a las 23, damos por terminada la temporada"

Política Instan a la responsabilidad para preservar la temporada turística en Entre Ríos

Reporte 2820

El titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, Marcelo Giachello, se refirió a las medidas consensuadas por el gobierno nacional con los gobernadores y resaltó la situación agobiante que vive el sector.Y agregó sobre la reunión del COES: "Les conté cómo nos costó abrir los restaurantes en diciembre, trabajamos con mucho protocolo, solo un turista se contagió en Gualeguaychú desde que comenzó la temporada y fue en una casa de familia no en ninguno de nuestros locales. Pero pese a que hacemos las cosas bien, seguimos siendo el sector más castigado. Necesitamos tener abierto hasta las 00.30 horas mínimo. La medida debería plantearse, al menos, de 00.30 a 7.30 horas", dijo en referencia a la prohibición de circular, en todo el país, de 23 a 5 horas.Y fustigó: "La sociedad tiene culpa de esto, somos hijos del rigor. Debe haber un control en la vía pública. Hay que tomar acciones, pero que sean efectivas y estén orientadas al uso del tapa bocas en la vía pública, por ejemplo. Ojalá el gobernador Bordet pase la decisión a los intendentes y que se den cuenta que estamos en medio de una temporada turística que ellos mismos anunciaron"."No busco culpables políticos hacia atrás pero necesitamos acciones efectivas hacia adelante. Da miedo la situación que nos cuentan desde el Hospital. Pero no nos señalen a los gastronómicos como los responsables, porque nosotros venimos haciendo las cosas muy bien. Lamento que esta situación se de en plena temporada, el sector gastronómico no sabe qué va a hacer, se endeudó más para abrir con todas las medidas y trabajar acorde a la situación. No tenemos margen para retroceder. Una hora y media para nosotros es todo, la gente sale a cenar después de las 22 horas. Esa es nuestra realidad", cerró Giachello en declaraciones a