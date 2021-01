Nuevas restricciones nocturnas: cómo afecta al transporte de larga distancia

"Consideramos que el transporte de larga distancia no debería verse afectado, es un servicio que funciona muy bien desde que volvimos a trabajar, hasta ahora no tuvimos ningún problema y estamos viajando a todos los destinos del país, menos a Corrientes que tiene muchas exigencias", advirtió el responsable de la empresa Flecha Bus, Enrique Susevich, aAdemás, añadió que ante el anuncio de las restricciones nocturnas, "tuvimos muchos llamados, consideramos que el transporte no se verá afectado porque la temporada no va a ser interrumpida"."Cuando mencionan a las (restricciones) en el transporte hacen referencia a colectivos urbanos, trenes en Buenos Aires. Lo que pasa en Capital Federal no es lo mismo que ocurre en las provincias, las medidas deberían ser sectorizadas de acuerdo a cada territorio", sentenció.En este sentido, resaltó que "en Paraná compran con anticipación los pasajes, porque todos los permisos piden el número de boleto para constatar. Recordamos que es muy importante sacarlo con anticipación porque algunas plataformas virtuales demoran algunas horas en entregar el permiso"."Los pasajeros pueden cambiar de día del boleto, pero no tuvimos problemas. Las consultas fueron porque las personas se confunden cuando los anuncios no distinguen que tipo de transporte", informó Susevich.Consultado sobre la cantidad de viajes, resaltó que "en los primeros días del mes hubo mucha demanda, pero menor que años anteriores. Los colectivos están saliendo con algunos refuerzos. A la costa, Córdoba hay más coches por línea y en el caso de Tucumán, antes había un servicio semanal y ahora es todos los días".Sobre los distintos pedidos que tienen las provincias dijo que "la mayoría solicita la aplicación Cuidar y el permiso Verano, otros una declaración jurada, y demás. Por ejemplo, Santiago del Estero pide un certificado de PCR".En cuanto a la cantidad de turistas que arriban a la provincia, mencionó que "están viniendo muchas personas desde Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y sobre todo van a Colón, Federación"."Funcionamos a un 25 por ciento de los servicios, ninguna empresa está haciendo todos los servicios autorizados", culminó.