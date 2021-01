Córdoba intensificará controles pero no restringiría la circulación nocturna

Córdoba buscará contener el alza en los contagios por coronavirus en todo el ámbito de la Provincia en base a más testeos, controles sanitarios, cumplimiento de protocolos y articulación con los municipios.



Todas las medidas de prevención y control se intensificarán a partir de este fin de semana, buscando no tener que aplicar medidas más restrictivas, como el "toque de queda sanitario" en horas de la noche propuesto el miércoles por el presidente Alberto Fernández a todos los gobernadores en una reunión conjunta vía Zoom.



Según pudo saber La Voz, en la conferencia de prensa que brindarán esta tarde Schiaratti y el ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, se anunciarán medidas para incrementar el número de testeos y para intensificar el control del cumplimiento de los protocolos en distintas actividades.



También se planteará un trabajo más coordinado en este sentido con los municipios del interior de la provincia.



Pero al mismo tiempo se confirmaría que Córdoba, por ahora, no aplicará restricciones a la circulación nocturna, tal como las promueve el Gobierno nacional.



"Cada jurisdicción tiene una realidad sanitaria diferente, y determina el modo en que busca contener los contagios. En la agenda sanitaria de la Provincia de Córdoba no está, por ahora, la aplicación de restricciones horarias", señalaron desde la Provincia.



No obstante ello, la fuente consultada remarcó el "por ahora", advirtiendo que si los nuevos casos siguen en alza, la decisión podría ser revisada.



En los últimos dos días, los nuevos casos en Córdoba han subido de manera significativa, pasando de un promedio de 300 la semana pasada, a 900 en esta semana.



La propuesta que les hizo Alberto Fernández a los gobernadores pasa por aplicar una suerte de toque sanitario entre las 23 y las 5 de la mañana, permitiendo sólo la circulación de personal esencial.

Lo que busca el Gobierno nacional es contener la proliferación de fiestas protagonizadas por jóvenes, quienes vienen siendo los mayores propagadores de la enfermedad en los últimos meses.