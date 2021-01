Ciclo lectivo 2021: agrupación de padres pide la vuelta a clases presenciales

Padres Organizados Entre Ríos es un grupo que manifiesta su preocupación por las consecuencias que dejó el dictado de clases virtuales durante la cuarentena por coronavirus."No es que nos queremos sacar a los chicos de encima, pero los papás no estamos tan capacitados para hacer lo que en el aula, donde también se comparten otras herramientas", explicó aPablo Vigo, un referente del movimiento de padres de Chajarí.El hombre, que es padre de tres hijos en edad escolar, comentó que el ciclo lectivo 2020 fue "bastante complejo". "Nos enviaron e-mail con copias para seguir trabajando, pero hubo pocas clases virtuales, pocas clases de apoyo, y no tuvimos un nivel ocupacional de parte de la educación para con los chicos", apuntó."El nivel educativo no fue el que corresponde, siendo que la Educción es un derecho para ellos mismos", alertó el padre oriundo de Chajarí.Entre las dificultades que mencionó, apuntó al "nerviosismo de no tener un lugar donde desplazarse, correr, el no poder compartir una merienda. Pequeños detalles que son muy necesarios para ellos".Y respecto a los contenidos educativos, indicó que "los maestros hicieron todo lo posible a nivel curricular, pero no tuvieron las suficientes herramientas para hacerlos llegar a quienes debían hacer las tareas"."Tenemos que tomar una acción urgente, no solo como padres, sino también al nivel de la comunidad educativa para que los chicos no tengan un retraso o la timidez de la vuelta a la escuela, dependiendo de su edad", encomendó.Según refirió, la agrupación mantuvo una reunión con la diputada Stefanía Cora y representantes del Consejo General de Educación, quienes "garantizaron que las clases iban a iniciar de forma presencial, lo que no aclararon fue cuándo comenzarán".