Coronavirus: tratamiento con suero equino estará disponible la semana que viene

El suero equino ya fue aprobado por la ANMAT para el tratamiento de adultos con coronavirus moderado a severo. Y se espera que este desarrollo argentino esté disponible para ser utilizado la semana próxima."Una vez cumplimentados los procedimientos que establece la normativa, su disponibilidad está prevista para antes del 10 de enero. Debido a que es un medicamento de uso hospitalario (y en sanatorios, clínicas) su distribución y acceso será a través de las obras sociales y los ministerios de salud", indica el laboratorio Inmunova en su página Web.Desde Inmunova agregan: "En este momento se están finalizando los procesos de etiquetado, embalaje y acondicionamiento para que pueda estar disponible antes del 10 de enero""Después viene la distribución en cada hospital", dijeron a Clarín los voceros del laboratorio, aunque todavía no informaron en qué centros médicos lo aplicarán. Y agregaron que "se está trabajando con los ministerios de Salud".se contactó con los ministerios de Salud nacional, bonaerense, y porteño. Pero, hasta el momento, ninguno de ellos brindó detalles sobre dónde o cuándo empezará a aplicarse el tratamiento.El presidente Alberto Fernández destacó el aporte del suero equino que se produce en la Argentina. En diálogo con Radio 10, subrayó que "reduce por la mitad la mortalidad", algo que consideró un "dato abismal".También el ministro de Salud nacional, Ginés González García, lo incluyó en su saludo navideño de Twitter, donde pidió que "nos cuidemos porque lo mejor es cuidarnos, en especial en las fiestas, si bien ya tenemos la vacuna con nosotros y nuevos medicamentos como el suero equino".Mientras tanto, en el interior del país crecen las expectativas y son varios los funcionarios que se vienen expresando sobre el tema.El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, dijo al diario Primera Edición que esperan "para el transcurso de esta semana" contar con el suero equino gestionado ante Ginés González García durante su visita a esa provincia.En La Pampa, el gobierno comenzó recientemente los trámites para garantizar la llegada del suero inmune a los hospitales, según publicó el diario La Arena. Sin embargo, el medio aclaró que aún no está establecida la fecha de llegada del suero.Por su parte, la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, confirmó que la provincia "va a adquirir esos tratamientos en cuanto pueda estar accesible para tener un stock y poder aplicarlo en las personas que lo necesiten".Palladino explicó, en diálogo con El Ancasti, que se acordó con Nación que cada Provincia se contacte con el laboratorio Inmunova para poder adquirirlos. "Va a haber tratamientos para todos", dijo la ministra y señaló que Nación garantizará que haya una venta equitativa según la cantidad de población.En el sector privado, el tema no parece estar definido. Por ejemplo, fuentes del Hospital Italiano dijeron a Clarín estar "evaluando" la posibilidad de aplicarlo y señalan que "aún no hay novedades" sobre el comienzo del tratamiento.Mientras que el Hospital Alemán está juntando datos sobre esta terapia para hacer un ateneo con los médicos clínicos, infectólogos, neumonólogos y terapistas, entre otros expertos. "Estaríamos abiertos perfectamente a utilizarlo. Nos parece una estrategia muy interesante", comentó la infectóloga Cristina Freuler, jefa de Medicina Interna.La aprobación de la ANMAT se fundamentó en los resultados positivos del estudio clínico de fase 2/3, que se realizó en 19 hospitales y clínicas de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán.El ensayo evaluó la eficacia y seguridad del suero equino en 242 adultos hospitalizados, con enfermedad moderada a severa de coronavirus, confirmada por PCR, dentro de diez días del inicio de síntomas.Donde más impacto tuvo el suero equino fue en los pacientes con Covid-19 severa. En ellos, la aplicación de esta terapia redujo la mortalidad casi a la mitad (45%), mientras que la disminuyó en un 40% en la población total.Los pacientes tratados registraron una reducción de la internación en terapia intensiva de 24% y del requerimiento de asistencia respiratoria mecánica de 36%, frente al placebo. Además, mostraron un beneficio clínico considerable a lo largo de los 28 días de seguimiento del tratamiento.Los autores del estudio aseguran que el producto fue muy bien tolerado y que el perfil de seguridad es adecuado. Los eventos adversos fueron leves o moderados y su frecuencia fue acorde a lo esperado para este tipo de pacientes.En el procedimiento participan caballos criollos ?de ninguna raza en particular- que están en un campo, en grupos.A estos animales les inyectan una proteína recombinante del SARS-CoV-2, que los expertos aseguran que es inocua. Esto hace que generen gran cantidad de anticuerpos neutralizantes.A los 35 días de esa inyección, cuando el caballo llega al pico de respuesta inmune, se le extrae sangre.El proceso es similar al que se utiliza cuando se extrae plasma de personas (llamado plasmaféresis). Se separa el plasma, que es la parte líquida que contiene los anticuerpos. El resto -los glóbulos rojos y blancos- es devuelto al caballo para no forzar la médula.Luego de la extracción del plasma, estos anticuerpos se purifican y procesan, a través de un proceso biotecnológico, para obtener fragmentos de los anticuerpos con alta pureza y buen perfil de seguridad.Entonces, se administran al paciente. La infusión dura 50 minutos. A las 48 horas se aplica la segunda infusión, también por 50 minutos, que es lo que se infunde habitualmente cualquier antibiótico.El tratamiento es fruto del trabajo de articulación público-privada encabezado por el laboratorio Inmunova y el Instituto Biológico Argentino (BIOL), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS), con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Mabxience, CONICET y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).