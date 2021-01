Temporada Villa Gesell: "Las medidas que tomamos sobre Covid19 dan resultados"

Política El Presidente propuso a los Gobernadores restringir la circulación nocturna

Emiliano Felice, Secretario Turismo de Villa Gesell, dialogó consobre la temporada turística, situación epidemiológica de la localidad. Además, recordó lo requisitos para ingresar a la ciudad y los precios que manejan.Felice."Todo el año trabajamos con los vecinos, los comercios y lo privado para practicar los nuevos hábitos de esta normalidad y cómo brindar los servicios de manera segura para los trabajadores y los turistas. Por ejemplo, en la playa tenemos nuestro propio sistema de calidad sanitaria en playas, donde las medidas tienen que ver con el distanciamiento entre las personas, 4 metros entre sombrilla y sombrilla, todas las personas tienen que ingresar con barbijo. Por suerte la gente respeta y hace caso", dijo.En la arena tiene dos banderas: Una verde para indicar que hay un distanciamiento de 4 metros entre las sombrillas. La roja indica "que la playa está saturada y que conviene correrse a una aledaña", explicó el funcionario. Los turistas pueden acceder al estado de las playas en tiempo real a través de la web: https://www.gesell.tur.ar El presidente Alberto Fernández les propuso a los gobernadores avanzar en medidas para limitar la circulación de personas en horario nocturno y los encuentros sociales, y otras restricciones en el uso del transporte público para no esenciales.En relación a los precios de la temporada, el funcionario remarcó: "Hubo un incremento lógico del un 30 o 40%, por debajo del índice de inflación. Estamos trabajando con promociones, porque es una temporada que no va a lograr el 100% de la ocupación"."Este fin de semana van a ser días de recambios, donde las personas que eligieron vacacionar en la primera quincena de enero van a empezar a llegar. La mayoría de os turistas son de Buenos Aires, por un tema de cercanía, pero en segundo lugar viene muchos de Santa Fe, Entre Ríos", comentó.Para poder ingresar a Villa Gesell, las autoridades exigen "un trámite simple, administrativo: El permiso verano que se puede gestionar en https://www.argentina.gob.ar/verano o a través de la app Cuidar, y se debe gestionar como mucho con 48 horas de anticipación, no se tienen que dejar estar", recomendó.