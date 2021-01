Posteo de un docente y fuerte polémica: "Para aprobar los finales es sin tanga"

La explicación del docente

Iniciaron investigación

"Chicas, no importa el color de tanga en Año Nuevo. Para aprobar los finales es sin tanga y en las casas de los profesores". El escandaloso mensaje fue publicado por un docente correntino en sus redes sociales los últimos días de diciembre, lo que generó el repudio de la comunidad educativa y de todos los usuarios en general.Se trata de Sebastián Barbará, profesor de Lengua y Literatura de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, quien posteó ese textual sexista y misógino en Facebook el 29 de diciembre pasado, acompañado con dos íconos de risa.Barbará es docente hace diez años y ocupa el cargo de director del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, además de ser coordinador de Carrera en el Instituto de Formación Docente de Mercedes (ISFD).Rápidamente el mensaje se viralizó y organizaciones de género y de derechos humanos tomaron cartas en el asunto y lo denunciaron ante el Ministerio de Educación local y otros organismos."Llamamos a la reflexión a este tipo de posteos en redes sociales y consideramos estas publicaciones un retroceso para nuestras luchas contra las violencias. Por una formación docente inclusiva y de calidad, donde se extingan las violencias, los actos de discriminación y de machismo para con todxs", señalaron.Si bien el docente justificó que "fue un chiste entre amigos" y borró el posteo, la captura se volvió viral. Luego del controvertido mensaje, el docente mercedeño publicó ayer en su cuenta de Facebook el siguiente texto: "Esta vez, aclaré expresamente que era un chiste y copiado, ni siquiera mío, pero no fue suficiente".La ministra de Educación, Susana Benítez, aseguró que realizarán la investigación del caso para determinar el grado de responsabilidad que le cabe al implicado."Lamentamos lo sucedido y que esto afecte a la institución que siempre trabaja para dar lo mejor a los estudiantes. Y no compartimos el mensaje difundido", expresaron desde el Isfd de Mercedes al ser consultados porEn este contexto, aclararon que el caso ya estaba siendo tratado junto con las autoridades del Ministerio de Educación.En tanto, desde la Dirección de Nivel Superior del Ministerio detallaron que se tomó contacto de inmediato con el rectorado de la institución y solicitaron al mismo docente que realice un descargo por lo acontecido mientras evalúan las sanciones correspondientes.Por su parte, el ISFD de Mercedes emitió un comunicado en el que figura que se han iniciado los trámites correspondientes de acuerdo a la normativa vigente que "salvaguarda la seguridad de los alumnos, el prestigio de la institución y del sistema educativo, para su posterior resolución".La repercusión fue inmediata en las redes y, entre mensajes de indignación y repudio, el colectivo de mujeres de Mercedes apuntó al comportamiento de Barbará y pidió sanciones.Tras manifestar su "enérgico repudio" y calificar al posteo de "sexista, misógino y machista", el colectivo llamó a la reflexión de la sociedad: "El sexismo no es ninguna broma, es la matriz de las desigualdades y violencias. Llamamos a la reflexión a este tipo de posteos en redes sociales y consideramos estas publicaciones un retroceso para nuestras luchas contra las violencias".Por último, la organización pidió sanciones contra el docente: "Exigimos el compromiso de la institución para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género".