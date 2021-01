Qué dijo el cirujano Ojeda tras el video que grabó junto a Pablito Ruiz

En los últimos días se viralizó un video en las redes sociales, donde el cantante Pablo Ruiz promociona el trabajo del médico cirujano Daniel Ojeda, quien se encuentra imputado por "mala praxis" por el fallecimiento de la paciente uruguaya Iris Amaro, tras un hecho ocurrido en su clínica no autorizada de Concordia, en enero del 2019.A su vez, agregó que el video en el que Ruiz promociona a Ojeda era para el propio círculo íntimo del cirujano, pero reprochó que "alguien de mis amigos que les pasé el video lo viralizó pero nada más que eso, porque ni siquiera está subido en Instagram". Resaltando que "hicieron una noticia de nada, la noticia era que Pablo Ruiz se depiló la cara con laser que no es noticia, inclusive el aparato no lo manejo yo, lo manejan las chicas".

Ante las críticas que recibió, el médico resaltó que "la gente no se da cuenta que yo no estaba atendiendo, estaba de short y zapatillas". Reconociendo que tras la repercusión del video, Ruiz, a quien Ojeda consideró "un amigo de muchos años, se enojó conmigo con el escándalo que se hizo".Consultado si actualmente está ejerciendo su labor como médico cirujano, Ojeda dijo que "estoy haciendo guardias en la provincia de Corrientes y Buenos Aires, porque vivo la mitad del tiempo en Corrientes Capital y la otra en Buenos Aires", aunque a veces "me llaman desde Córdoba para hacer guardia, pero yo no vivo en Entre Ríos", argumentó.Por otra parte, en el transcurso de la entrevista fue consultado sobre la causa penal que tiene en Concordia, a lo que respondió que "no conozco como está, el plazo que tiene, pero esas cosas me gusta que lo hable mi abogado", dijo sintéticamente.Por último, mostró su enojo con los medios de comunicación, diciendo que "inventan y me duele lo que los medios ponen, yo no le he hecho nada a nadie", afirmando que eso "lo verán con el tiempo ustedes". Trayendo a colación que "me castigaron mucho cuando estuve preso" y admite que "cualquier cosa que se diga ya no importa, porque yo ya estoy condenado, todos creen que soy una mala persona y no puedo hacer nada al respecto", finalizó. (Diario Río Uruguay)