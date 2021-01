Incremento de covid en Gualeguaychú: "Son personas de la comunidad no turistas"

Sociedad El Coes de Gualeguaychú manifestó preocupación por disponibilidad de camas

En localidad de Gualeguaychú hay un incremento de casos de coronavirus, y hay una suba en la cantidad de consultas febriles, lo que puede llegar a repercutir en los próximos días en la demanda de camas de terapia intensiva."Estamos manejando un incremento en la cantidad de casos en consultas de febriles, es mayor que en agosto del 2020. También hay una circulación mayor de personas y la sociedad está más cansada", dijo el director del hospital Centenario, Eduardo Elías, a"Esta semana vivimos una curva de ascenso muy rápida. También creció la internación en febriles, aun no vimos esa traducción en las camas de terapia intensiva, pero hay un 40 por ciento de ocupación, pero hay que recordar que son diez camas. El porcentaje de personas críticas no supera el dos por ciento del total".Según detalló Elias el incremento de casos corresponde a personas "de la comunidad de Gualeguyachú, no son turistas, observamos que los visitantes se cuidan. Tratamos de concientizar al turismo familiar, que no está dentro de los protocolos de un hotel o cabaña. Seguimos insistiendo con lo que ya sabemos. No hay otros caminos para seguir tomando".Al finalizar aseguró: "Vemos que hay muchas personas que se están realizando testeos de manera particular, y si da el positivo tienen que informar al personal de salud todo el recorrido que han hecho para ubicar a los contactos estrechos".