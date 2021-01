Pescadores autoconvocados cortan un tramo de la autopista Rosario-Santa Fe

Foto: Ilustrativa Crédito: Rosario3

A pesar de que el martes se anunció oficialmente que los pescadores cesarían con los cortes de rutas para esperar los resultados de la apelación del gobierno provincial, este miércoles desde las 7 los pescadores independientes y autoconvocados decidieron continuar con la medida de fuerza en la Autopista Rosario-Santa Fe a la altura de Maciel.



Este miércoles a las 7 un grupo de pescadores independientes y autoconvocados cortó el tránsito en la Autopista Rosario-Santa Fe a la altura de Maciel. La Agencia Provincial de Seguridad Vial indicó que el corte es total en el Kilómetro 51 y que se realizan desvíos hacia la Ruta Nacional N°11 en el kilómetro 30 a la altura de Andino, mano hacia Santa Fe, y en el kilómetro 63 a la altura de Monje, mano hacia Rosario.



Los pescadores se movilizan en Maciel a pesar de que el martes se anunció oficialmente, por parte de la Agrupación de Pescadores, que cesarían los cortes hasta la semana que viene, cuando deberían tener una respuesta de la apelación presentada por el gobierno de la provincia de Santa Fe.



La apelación y la suspensión de la medida

la Asociación Civil de Pescadores del centro norte de la provincia de Santa Fe resolvió, mediante una asamblea, levantar los cortes en las rutas que se llevan a cabo desde la jornada del lunes. Durante la tarde, se confirmó que también se reanudaba la circulación en el puente Rosario - Victoria.



La medida dispuesta por los trabajadores del río se tomó luego de que la Provincia presentara ante la Justicia la apelación al fallo de veda pesquera. Leer más La provincia de Santa Fe presentó la apelación al fallo de veda pesquera Las autoridades provinciales hicieron la presentación en el mediodía de este martes en los tribunales rosarinos. Fundamentan que el fallo es "irracional", "ilegítimo" y que se trata de una "intromisión" a la potestad del Estado de generar políticas de administración de los recursos hídricos.



En diálogo con Aire de Santa Fe, el presidente de la Asociación Civil de Pescadores, Jesús Pérez indicó que "se decidió levantar los cortes para no tener problemas con la gente. Hay mucha gente parada en las rutas". "Levantamos los cortes y hoy y si la semana que viene no hay novedades con el fallo de la Justicia, volvemos a los cortes", aseguró Pérez a la vez que advirtió que los cortes que se levantan son los que concretaron los pescadores nucleados en su asociación. Ahora resta saber cuál será la postura de los denominados "autoconvocados".



En ese sentido, comentó que los autoconvocados y las demás organizaciones de pescadores deberán resolver qué pasará con los cortes que se concretan en Puerto Gaboto, Maciel, el puente Rosario ? Victoria. Pérez explicó que la decisión se tomó al tener en cuenta que los tiempos de la Justicia y del poder político no son los tiempos de los trabajadores.



"Sabemos que hasta el jueves no vamos a tener novedades, entonces no podemos tener una semana las rutas cortadas", reconoció. Al ser consultado sobre las posibilidades de que las fuerzas de seguridad intervengan en los cortes, Pérez reconoció que "no estamos en condiciones de que venga la policía y nos desaloje. El juez en algún momento va a dar la orden de desalojo".



Sobre las críticas recibidas por parte de cierto sector de la sociedad que reprochó a los pescadores la modalidad de protesta, el presidente de la asociación civil resaltó que "no se respeta la Constitución, si se respetara no nos hubieran cortado la fuente de trabajo. Atentaron contra la fuente de trabajo de cerca de seis mil trabajadores".



Por su parte, Oscar Minetto, titular del grupo de Acopiadores de Pescados que se encuentran protestando y cortando la ruta 11 a la altura de Arocena informaron en diálogo con Aire de Santa Fe que desde las 16 horas de este martes se levanta el reclamo. Según se informó, la protesta se suspende hasta el próximo lunes, cuando los cortes se retomarían de forma intermitente.



Apelación

Santa Fe presentó en el mediodía de este martes la apelación el fallo judicial que declaró la veda de pesca deportiva y comercial en todo el cauce del río Paraná correspondiente a la provincia hasta el 31 de marzo de 2021.



La medida había sido emitida días atrás por el Juez en lo Civil y Comercial de la 11° Nominación de los Tribunales de Rosario, Luciano Carbajo, tras aceptar una medida cautelar solicitada por un referente de las organizaciones "El Paraná No Se Toca" e "Identidad Ambiental".